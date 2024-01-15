Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у співпраці з окупантами

55-річна жінка перебувала на займаній посаді з травня по вересень 2022 року.

Поліцейські Харківської області повідомили про підозру у співпраці з російськими окупантами жінці, яка працювала “начальником управління по відновленню об’єктів інфраструктури адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“На займаній посаді вона виконувала розпорядження голови тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області”, - розповіли в поліції.

Зазначається, що 55-річна жінка перебувала на займаній посаді з травня по вересень 2022 року.

Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.