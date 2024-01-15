Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у співпраці з окупантами

Поліцейські Харківської області повідомили про підозру у співпраці з російськими окупантами жінці, яка працювала “начальником управління по відновленню об’єктів інфраструктури адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району”.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“На займаній посаді вона виконувала розпорядження голови тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області”, - розповіли в поліції.
Зазначається, що 55-річна жінка перебувала на займаній посаді з травня по вересень 2022 року.
Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
-
Працівники поліції повідомили колишній безробітній та охоронцю хлібокомбінату про підозру у співпраці з окупантами. За даними правоохоронців мешканці Харківської області стали працювати в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Куп’янського району.
-
Слідчі поліції заочно повідомили 28-річному мешканцю Вовчанська Харківської області про підозру у колабораційній діяльності.
-
Співробітники поліції підозрюють мешканця Харківської області у колабораційній діяльності. Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік добровільно обійняв посаду старости села Лук’янці Харківського району Харківської області.
-
Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру “народному міліціонеру” з Балаклії.
-
Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників агресора, які працювали на російських загарбників у період окупації частини Харківської області.