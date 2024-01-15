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Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у співпраці з окупантами

55-річна жінка перебувала на займаній посаді з травня по вересень 2022 року.

Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у співпраці з окупантами
Фото: Поліція Харківщини

Поліцейські Харківської області повідомили про підозру у співпраці з російськими окупантами жінці, яка працювала “начальником управління по відновленню об’єктів інфраструктури адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“На займаній посаді вона виконувала розпорядження голови тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області”, - розповіли в поліції. 

Зазначається, що 55-річна жінка перебувала на займаній посаді з травня по вересень 2022 року.

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Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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