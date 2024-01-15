Рішення країн конфіскувати заморожені російські активи має бути колективним, - спецпредставниця США Пріцкер

Пріцкер зазначила, що процес конфіскації не буде швидким.

Рішення країн, які мають заморожені російські активи, конфіскувати їх має бути колективним.

Таку думку озвучила під час виступу на форумі в Давосі спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, передає "Укрінформ".

"Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення", - сказала Пріцкер.

За її словами, таке рішення потребує юридичного підґрунтя. До того ж, процес конфіскації не буде швидким.

"Але, на мою думку, вважати, що це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно", - додала спецпредставниця США.

Заморожені російські активи і відновлення України