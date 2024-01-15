Рішення країн конфіскувати заморожені російські активи має бути колективним, - спецпредставниця США Пріцкер

Рішення країн, які мають заморожені російські активи, конфіскувати їх має бути колективним.
Таку думку озвучила під час виступу на форумі в Давосі спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, передає "Укрінформ".
"Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення", - сказала Пріцкер.
За її словами, таке рішення потребує юридичного підґрунтя. До того ж, процес конфіскації не буде швидким.
"Але, на мою думку, вважати, що це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно", - додала спецпредставниця США.
Заморожені російські активи і відновлення України
- У січні 2023 року стало відомо, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.
- До цього з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
- Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
- Тим часом законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США. Він дозволить швидше конфісковувати активи підсанкційних олігархів Росії.
- У грудні 2023-го представники G7 заявили, що готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.
- Наразі адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти оплатити реконструкцію України. Минулого місяця Білий дім розпочав термінові переговори зі союзниками щодо заморожених коштів російського Центрального банку.
- МВФ 11 січня заявив, що рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені.
- Тим часом Росія працює на судовим позовом, щоб перешкодити будь-яким спробам США і Європи конфіскувати частину заморожених активів центрального банку РФ.