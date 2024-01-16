В Естонії професора політології затримали за підозрою у роботі на російські спецслужби

В Естонії професора політології, росіянина В'ячеслава Морозова затримали за підозрою у роботі на російські спецслужби.

Про це пише ERR з посиланням на державну прокуратуру.

Морозова 3 січня затримала Поліція безпеки, він перебуває у Талліннській в'язниці.

Деталі висунутих проти обвинувачень не розкривають через інтереси слідства. Водночас державний прокурор Трійну Олев заявила, що перебуваючи на волі, Морозов може ухилятися від кримінального переслідування або продовжувати вчиняти злочини.

“Тому ми звернулися до суду з клопотанням про взяття під варту. Харьюський повітовий суд погодився з оцінкою прокуратури та ув'язнив чоловіка під варту на строк до двох місяців”, − зазначила вона.

Генеральний директор Поліції безпеки Марго Паллосон зазначив, що “розвідувальний інтерес держави-агресора до Естонії залишається високим”.

“Нинішня справа є доповненням до більш ніж кількох десятків попередніх і ілюструє прагнення російських спецслужб проникнути у різні сфери життя Естонії, зокрема до наукової сфери", − додав він.

Морозов працював професором політології Інституту Шютте Тартуського університету. У виші заявили, що після висування проти Морозова висунули підозри, трудові відносини з ним було припинено.

За даними Естонської наукової інформаційної системи ETIS, В'ячеслав Морозов до 2010 року працював у Санкт-Петербурзькому державному університеті, а після цього був пов'язаний із Тартуським університетом. У 2016-2023 роках він обіймав у Тарту посаду професора досліджень Європейського союзу та Росії, а з 1 вересня 2023 року до 11 січня 2024 року – професора міжнародної політичної теорії.