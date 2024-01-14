Українська Формула миру: у Давосі радники з нацбезпеки обговорили, як реалізовувати 6-10 пункти

У Давосі учасники зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру розглянули другу п’ятірку пунктів Української формули миру та напрацювання з їх реалізації.
Про це йдеться на сайті президента.
Вони розглянули такі пункти Формули: “Виведення російських військ і припинення бойових дій”, “Відновлення справедливості”, “Екологічна безпека”, “Недопущення ескалації та повторення агресії”, “Підтвердження закінчення війни”.
Виведення російських військ і припинення бойових дій (№6)
Цей пункт презентували представники Литви та міністр оборони України Рустем Умєров.
Зокрема, було запропоновано створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з національної безпеки, серед завдань якої будуть розробка та забезпечення ухвалення міжнародної угоди, яка закликала б Росію до повного припинення бойових дій та виведення військ з України.
Також необхідно спільно розробити механізм виведення військ РФ і збройних формувань з окупованих територій України. Виведення військ має містити:
- виведення російських підрозділів та військовослужбовців з тимчасово окупованих територій;
- розформування та повне роззброєння військових терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях;
- вилучення військової техніки та озброєння з тимчасово окупованих територій для їх утилізації.
Відновлення справедливості (№7)
Цей пункт презентували представники Нідерландів, а також Генеральний прокурор Андрій Костін та заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.
Вони зазначили, що зусилля із забезпечення відповідальності Росії ґрунтуються на п'яти важливих компонентах:
- забезпечення ефективного розслідування на національному рівні;
- забезпечення відповідальності за злочин агресії; продовження стратегічного партнерства з міжнародними механізмами правосуддя;
- сприяння двосторонньому та багатосторонньому міждержавному партнерству;
- забезпечення виплати з боку Росії репарацій Україні та українському народу відповідно до міжнародного права.
- Ірина Мудра зі свого боку наголосила на важливості не лише подальшого посилення санкційного тиску на країну-агресора, а й створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків постраждалим та відновлення країни.
За її словами, міжнародний компенсаційний механізм має складатися з трьох елементів:
- міжнародний реєстр збитків,
- компенсаційна (або претензійна) комісія,
- Компенсаційний фонд, який має наповнюватися передусім російськими суверенними активами.
Екологічна безпека (№8)
Цей пункт презентували представники Німеччини, Фінляндії, Болгарії та перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко й міністр екології України Руслан Стрілець.
Вони наголосили на необхідності уніфікувати методику підрахунку збитків і впровадити визначення «екоцид» у міжнародне право, чим зараз займається Міжнародна робоча група з екологічних наслідків війни під співголовуванням Андрія Єрмака та ексвіцепрем’єр-міністерки, колишньої міністерки закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.
Маргот Вальстрем повідомила, що група невдовзі представить Президенту України Володимиру Зеленському свій звіт – Природоохоронний договір. Цей документ міститиме чимало конкретних рекомендацій як для України, так і для міжнародної спільноти.
Недопущення ескалації війни та повторення агресії (№9)
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак презентував цей пункт спільно з представником Великої Британії.
Єрмак розповів про те, як відбувалося напрацювання проєкту Київського безпекового договору, який у подальшому ліг в основу Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої в липні 2023 року у Вільнюсі.
Зі свого боку заступник керівника ОПУ Ігор Жовква зазначив, що Спільна декларація G7 про підтримку України є основою для нової комплексної системи запобігання ескалації війни та повторення агресії. Наразі ще 15 країн підтвердили свою зацікавленість у тому, щоб розпочати двосторонні консультації про безпекові гарантії для України.
Підтвердження закінчення війни (№10)
Заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга та міністр юстиції України Денис Малюська представили напрацювання робочої групи з реалізації цього пункту.
Малюська нагадав, що Україна неодноразово намагалась домовитися з Росією про взаємні відносини та оформити відповідний міжнародний договір, і щоразу РФ припиняла його виконувати та просто ігнорувала. Це стосується як договору про спільний кордон, так і «великого» договору про дружбу та співробітництво, і Будапештського меморандуму, і Мінських домовленостей, і навіть Переяславських статей 1659 року.
За словами міністра, договір, яким буде підтверджено закінчення війни, має:
- базуватися на Формулі миру,
- бути багатостороннім, тобто підписаним не лише Україною та РФ, а й країнами-гарантами,
- бути комплексним та врегульовувати усі сфери, на які вплинула війна.
Умови договору повинні бути чіткими та мати юридично зобов’язальний характер, а сам договір – ратифікований парламентами країн-учасниць.
Більше про форум у Давосі
- Всесвітній економічний форум у Давосі стартував сьогодні з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація.
- Форум триватиме до п'ятниці, 19 січня.
- Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський виступить на Форумі зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі" 16 жовтня. Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.
- У Форумі візьмуть участь чимало світових лідерів та політики, зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен.