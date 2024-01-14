Українська Формула миру: у Давосі радники з нацбезпеки обговорили, як реалізовувати 6-10 пункти

Учасники зустрічі розглянули такі пункти: “Виведення російських військ і припинення бойових дій”, “Відновлення справедливості”, “Екологічна безпека”, “Недопущення ескалації та повторення агресії”, “Підтвердження закінчення війни”.

У Давосі учасники зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру розглянули другу п’ятірку пунктів Української формули миру та напрацювання з їх реалізації.

Про це йдеться на сайті президента.

Вони розглянули такі пункти Формули: “Виведення російських військ і припинення бойових дій”, “Відновлення справедливості”, “Екологічна безпека”, “Недопущення ескалації та повторення агресії”, “Підтвердження закінчення війни”.

Виведення російських військ і припинення бойових дій (№6)

Цей пункт презентували представники Литви та міністр оборони України Рустем Умєров.

Зокрема, було запропоновано створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з національної безпеки, серед завдань якої будуть розробка та забезпечення ухвалення міжнародної угоди, яка закликала б Росію до повного припинення бойових дій та виведення військ з України.

Також необхідно спільно розробити механізм виведення військ РФ і збройних формувань з окупованих територій України. Виведення військ має містити:

виведення російських підрозділів та військовослужбовців з тимчасово окупованих територій;

розформування та повне роззброєння військових терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях;

вилучення військової техніки та озброєння з тимчасово окупованих територій для їх утилізації.

Відновлення справедливості (№7)

Цей пункт презентували представники Нідерландів, а також Генеральний прокурор Андрій Костін та заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

Вони зазначили, що зусилля із забезпечення відповідальності Росії ґрунтуються на п'яти важливих компонентах:

забезпечення ефективного розслідування на національному рівні;

забезпечення відповідальності за злочин агресії; продовження стратегічного партнерства з міжнародними механізмами правосуддя;

сприяння двосторонньому та багатосторонньому міждержавному партнерству;

забезпечення виплати з боку Росії репарацій Україні та українському народу відповідно до міжнародного права.

Ірина Мудра зі свого боку наголосила на важливості не лише подальшого посилення санкційного тиску на країну-агресора, а й створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків постраждалим та відновлення країни.

За її словами, міжнародний компенсаційний механізм має складатися з трьох елементів:

міжнародний реєстр збитків,

компенсаційна (або претензійна) комісія,

Компенсаційний фонд, який має наповнюватися передусім російськими суверенними активами.

Екологічна безпека (№8)

Цей пункт презентували представники Німеччини, Фінляндії, Болгарії та перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко й міністр екології України Руслан Стрілець.

Вони наголосили на необхідності уніфікувати методику підрахунку збитків і впровадити визначення «екоцид» у міжнародне право, чим зараз займається Міжнародна робоча група з екологічних наслідків війни під співголовуванням Андрія Єрмака та ексвіцепрем’єр-міністерки, колишньої міністерки закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.

Маргот Вальстрем повідомила, що група невдовзі представить Президенту України Володимиру Зеленському свій звіт – Природоохоронний договір. Цей документ міститиме чимало конкретних рекомендацій як для України, так і для міжнародної спільноти.

Недопущення ескалації війни та повторення агресії (№9)

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак презентував цей пункт спільно з представником Великої Британії.

Єрмак розповів про те, як відбувалося напрацювання проєкту Київського безпекового договору, який у подальшому ліг в основу Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої в липні 2023 року у Вільнюсі.

Зі свого боку заступник керівника ОПУ Ігор Жовква зазначив, що Спільна декларація G7 про підтримку України є основою для нової комплексної системи запобігання ескалації війни та повторення агресії. Наразі ще 15 країн підтвердили свою зацікавленість у тому, щоб розпочати двосторонні консультації про безпекові гарантії для України.

Підтвердження закінчення війни (№10)

Заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга та міністр юстиції України Денис Малюська представили напрацювання робочої групи з реалізації цього пункту.

Малюська нагадав, що Україна неодноразово намагалась домовитися з Росією про взаємні відносини та оформити відповідний міжнародний договір, і щоразу РФ припиняла його виконувати та просто ігнорувала. Це стосується як договору про спільний кордон, так і «великого» договору про дружбу та співробітництво, і Будапештського меморандуму, і Мінських домовленостей, і навіть Переяславських статей 1659 року.

За словами міністра, договір, яким буде підтверджено закінчення війни, має:

базуватися на Формулі миру,

бути багатостороннім, тобто підписаним не лише Україною та РФ, а й країнами-гарантами,

бути комплексним та врегульовувати усі сфери, на які вплинула війна.

Умови договору повинні бути чіткими та мати юридично зобов’язальний характер, а сам договір – ратифікований парламентами країн-учасниць.

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