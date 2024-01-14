Умєров пропонує створити міжнародну групу для напрацювання механізму виведення російських військ

Міністр оборони України Рустем Умєров запропонував створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань національної безпеки для напрацювання механізму виведення російських військ з території України.
Таку пропозицію очільник міноборони висунув на четвертій зустрічі радників з питань нацбезпеки щодо Формули миру в Швейцарії, написав він у соцмережі Facebook.
Умєров презентував колегам шостий пункт української Формули миру: “Виведення російських військ з території України”.
Він додав, що Формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, вже обʼєднує 83 країни світу.
Міністр наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з окупованих територій нашої країни.
- Румунія у Давосі розпочала двосторонні безпекові переговори з Україною. Як зазначив заступник керівника ОП Ігор Жовква, без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні.