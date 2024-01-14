Умєров пропонує створити міжнародну групу для напрацювання механізму виведення російських військ

Про це міністр говорив у Давосі на зустрічі радників з нацбезпеки.

Міністр оборони України Рустем Умєров запропонував створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань національної безпеки для напрацювання механізму виведення російських військ з території України.

Таку пропозицію очільник міноборони висунув на четвертій зустрічі радників з питань нацбезпеки щодо Формули миру в Швейцарії, написав він у соцмережі Facebook.

Умєров презентував колегам шостий пункт української Формули миру: “Виведення російських військ з території України”.

Він додав, що Формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, вже обʼєднує 83 країни світу.

Міністр наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з окупованих територій нашої країни.

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua