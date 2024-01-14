Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів
Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Сили оборони вперше уразили російський комплекс РЕБ "Билина"
Сили оборони вперше уразили російський комплекс РЕБ "Билина"
У Києві горів ТРЦ, евакуювали біля 200 людей (оновлено)
У Києві горів ТРЦ, евакуювали біля 200 людей (оновлено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Ранкова ракетна атака: РФ атакувала Україну "Кинджалами" та Х-31П
Ранкова ракетна атака: РФ атакувала Україну "Кинджалами" та Х-31П
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров пропонує створити міжнародну групу для напрацювання механізму виведення російських військ

Про це міністр говорив у Давосі на зустрічі радників з нацбезпеки.

Умєров пропонує створити міжнародну групу для напрацювання механізму виведення російських військ
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров запропонував створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань національної безпеки для напрацювання механізму виведення російських військ з території України.

Таку пропозицію очільник міноборони висунув на четвертій зустрічі радників з питань нацбезпеки щодо Формули миру в Швейцарії, написав він у соцмережі Facebook.

Умєров презентував колегам шостий пункт української Формули миру: “Виведення російських військ з території України”. 

Він додав, що Формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, вже обʼєднує 83 країни світу. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Міністр наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з окупованих територій нашої країни. 

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

  • Румунія у Давосі розпочала двосторонні безпекові переговори з Україною. Як зазначив заступник керівника ОП Ігор Жовква, без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies