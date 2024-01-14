Петиція із закликом передати РКЦ костел святого Миколая в Києві набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом передати костел Святого Миколая в центрі Києва релігійній громаді Римо-католицької церкви (РКЦ) набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Петицію подали 27 жовтня минулого року.

"Костел святого Миколая в Києві - єдина неоготична споруда столиці, творіння відомого архітектора Городецького. За радянських часів храм у католиків відібрали більшовики, а за незалежної України його так і не повернули власникам - релігійній громаді", - йдеться в тексті петиції на сайті Кабміну.

Заявники просять забезпечити передання релігійній організації "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської єпархії Римо-Католицької Церкви в Києві" об'єкта нерухомого майна - будівлі костелу Святого Миколая (Київ, вул. Велика Васильківська, 75).

7 листопада 2023 року в Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що костел Святого Миколая в Києві передадуть у користування парафії РКЦ після внесення необхідних змін до законодавства та створення Національного будинку музики.

Миколаївський костел у Києві