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За тиждень ЗСУ знищили 5270 окупантів та 534 одиниці військової техніки

Крім того українські військові знищили 28 ракет та 50 БпЛА.

За тиждень ЗСУ знищили 5270 окупантів та 534 одиниці військової техніки
Фото: скрин відео

За тиждень з 7 по 14 січня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5270 осіб особового складу російських окупантів, також знищено 534 одиниці військової техніки.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

За його словами, росіяни втратили майже 534 одиниць озброєння та військової техніки:

  • 53 танки
  • 122 бойові броньовані машини
  • 94 артилерійські системи
  • 6 РСЗВ
  • 11 установок ППО
  • 144 одиниці автотехніки
  •  26 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 28 ракет та 50 БпЛА.

Фото: Олександр Павлюк

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 370 000 військових.

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