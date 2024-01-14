Головне за ніч та ранок неділі, 14 січня: Залужний на передовій, бої під Авдіївкою та Мар’їнкою, зустріч у Давосі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса".

Про це Головнокомандувач повідомив у Telegram. "Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки", — ідеться у повідомленні.

Також Валерій Залужний обговорив із командувачем Військово-морських сил питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 61 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 32 ракетних та 91 авіаційного удару, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку наші підрозділи продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 840 російських окупантів, 10 танків, 33 бронемашини, 19 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 370 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія намагається витіснити українські сили із захоплених плацдармів лівобережжя Дніпра. Зокрема окупанти зосередили всі сили на селі Кринки Херсонської області, там сконцентровано близько 10 тисяч росіян.

Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. "Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон", — зазначила вона.

Гуменюк додала, що мешканцям села необхідно виїхати з зони активних бойових дій.

Сьогодні, 14 січня, у Давосі відбувається вже четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Серед учасників — 81 країна та міжнародна організація, повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Зокрема своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 — Південної Америки, 3 — Північної Америки, 2 — Океанії.

Єрмак зазначає, що сьогоднішня четверта зустріч радників у Давосі є логічним продовженням третьої зустрічі на Мальті, де були розглянуті перші п'ять пунктів української Формули миру, а саме ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Докладніше – в новині.

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