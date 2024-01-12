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Вимагала 9500 євро за включення у базу "Шлях": киянці оголосили про підозру

Жителька столиці вимагала кошти у представника благодійної організації.

Вимагала 9500 євро за включення у базу "Шлях": киянці оголосили про підозру

У Києві  викрили жінку, яка вимагала гроші у представника благодійної організації за влючення до бази "Шлях".

"Викрито та повідомлено про підозру мешканці міста Києва в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України", – повідомили у Київській міській прокуратурі. 

За даними слідства, підозрювана  вимагала у представника благодійної організації 9500 євро,  щоб посприяти  у  включенні представників благодійної організації до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті "Шлях" для можливості виїзду за кордон.

Як повідомили у прокуратурі, задокументували передачу підозрюваній першої частини хабара, 5000 євро. Після одержання другої частини  фігурантку затримали.

Досудове розслідування триває. У ході слідства буде надана оцінка діям інших учасників злочину. 

  • Правоохоронці завершили слідство щодо нардепів Лабазюка і Одарченка, які намагались підкупити топпосадовців у сфері відновлення.
  • На Київщині чиновника Фонду держмайна затримали під час отримання хабаря за надання нерухомості в оренду. Йому обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту та подано до суду клопотання про відсторонення від посади.
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