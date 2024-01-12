Вимагала 9500 євро за включення у базу "Шлях": киянці оголосили про підозру

У Києві викрили жінку, яка вимагала гроші у представника благодійної організації за влючення до бази "Шлях".

"Викрито та повідомлено про підозру мешканці міста Києва в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України", – повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, підозрювана вимагала у представника благодійної організації 9500 євро, щоб посприяти у включенні представників благодійної організації до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті "Шлях" для можливості виїзду за кордон.

Як повідомили у прокуратурі, задокументували передачу підозрюваній першої частини хабара, 5000 євро. Після одержання другої частини фігурантку затримали.

Досудове розслідування триває. У ході слідства буде надана оцінка діям інших учасників злочину.