Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва

Раніше Дніпровський райсуд заявив, що обшуки провели “без будь-якого судового рішення” і з грубими порушеннями. Верховний Суд просить директора ДБР дати правову оцінку цим обшукам. Суд вважає такі дії несумісними із цінностями правової держави.

Верховний Суд опублікував заяву щодо слідчих дій, проведених ДБР у Дніпровському районному суді міста Києва.

“9 січня 2024 року в Дніпровському районному суді міста Києва Державне бюро розслідувань провело слідчі дії. Верховний Суд звертає увагу на те, що проведення слідчих дій, зокрема обшуків, у судах саме собою несе істотні загрози для незалежності суддів, а тому такі дії мають проводитися виключно у виняткових випадках, за наявності належних фактичних та юридичних підстав і за умов суворого дотримання визначеної процесуальним законодавством процедури”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за повідомленням Дніпровського районного суду міста Києва, обшук, проведений ДБР у приміщенні суду, був пов’язаний із розглядом конкретної судової справи, і цей факт викликає серйозне занепокоєння.

Верховний Суд звертає увагу, що випадки втручання в діяльність судді у зв’язку з ухваленням ним судових рішень та незгодою з результатами судового розгляду провадження є неприпустимими. Відповідні події вимагають невідкладної реакції як з боку органів судової влади, так і з боку правоохоронних органів, які здійснюють нагляд за діяльністю конкретних слідчих підрозділів та окремих співробітників, які брали участь у проведенні зазначених слідчих дій.

З цією метою Верховний Суд звернувся до директора ДБР, який, згідно із Законом України «Про Державне бюро розслідувань», несе відповідальність за діяльність ДБР, зокрема законність здійснюваних оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод людини і громадянина, а також координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь ДБР.

Верховний Суд зазначає, що належна і своєчасна правова оцінка відповідних дій правоохоронних органів та засудження випадків втручання в діяльність суддів у зв’язку зі справами, що перебувають на їх розгляді, унеможливить подальше виникнення подібних ситуацій, несумісних із цінностями правової держави.

Вчора Дніпровський районний суд міста Києва заявив, що 9 січня в приміщенні Дніпровського районного суду міста Києва ДБР провело обшук “без будь-якого судового рішення “у зв’язку з невідкладним випадком (пов’язаним із врятуванням майна)”.

Згідно з повідомленням, при вході у приміщення Дніпровського районного суду міста Києва працівники Державного бюро розслідувань здійснювали особистий обшук працівників суду, слідчих, прокурорів, у тому числі відвідувачів – громадян України, перевіряли їх особисті речі, зміст мобільних телефонів та інших пристроїв. При цьому особистий обшук осіб жіночої статі здійснювали особи протилежної статі.

Як повідомляється, фактично основною метою проведеного невідкладного обшуку було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить Дніпровському районному суду міста Києва та закріплений за помічником судді Іваніної Ю.В. Там ним відшукано та одержано доступ до проєкту судового рішення у справі, а також до інших проєктів та судових рішень, в яких зазначені персональні дані учасників судового провадження.

При цьому повний текст вказаного судового рішення не був оголошений станом на час проведення обшуку. Його оголошення було призначено у день проведення обшуку на 17-00 годину.