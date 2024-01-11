ДБР: Бізнесмен Гринкевич не має статусу підозрюваного у справі про постачання одягу для ЗСУ на 1,5 млрд грн

"Але це не означає, що ми не почуємо про статус підозрюваного у найближчі дні", - додали у Бюро.

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич поки що не має статусу підозрюваного у справі про постачання одягу для ЗСУ на 1,5 млрд грн.

Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, передає "Радіо Свобода".

"Але це не означає, що ми не почуємо про статус підозрюваного у найближчі дні. Написати в соцмережах набагато простіше, ніж юридично довести, що людина підозрюється у тому чи іншому злочині", - сказала Сапьян.

Деталі справи про постачання одягу ЗСУ фірмами Гринкевича

ДБР порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Під час слідства встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання шістьох контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міноборони. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. Триває досудове розслідування.

У які справі Гринкевич підозрюваний