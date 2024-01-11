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НАБУ і САП завершили розслідування щодо ексголови Тернопільської облради, якого піймали на хабарі

Напередодні, 10 січня, слідство щодо Головка виділили в окреме кримінальне провадження.

НАБУ і САП завершили розслідування щодо ексголови Тернопільської облради, якого піймали на хабарі
Михайло Головко
Фото: svoboda.te.ua

11 січня НАБУ і САП завершили розслідування щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого підозрюють у вимаганні хабара від підприємця.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

10 січня слідство щодо Головка виділили в окреме кримінальне провадження. Розслідування щодо заступників голови Тернопільської ОВА Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука наразі триває.

НАБУ і САП розпочали слідство за заявою громадянина, у якого підозрювані вимагали кошти.

Що відомо про справу Михайла Головка

  • У червні 2023-го Головка та двох заступників керівника військово-цивільної адміністрації затримали під час одержання хабара. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.
  • Згодом ВАКС відмовився відсторонити Головка від посади. Тож депутати зібралися на сесію і провели таємне голосування щодо звільнення голови. Головко на засідання не з'явився і заявив, що оскаржуватиме рішення депутатів у суді.
  • Тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала заарештувати колишнього голову Тернопільської обласної ради, а також стягнути в дохід держави заставу, яку було внесено за указаного підозрюваного – понад 805 тис. грн.
  • У листопаді ВАКС помістив Головка під домашній арешт і стягнув у дохід держави понад 805 тисяч гривень, які були внесені як застава.
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