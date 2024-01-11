НАБУ і САП завершили розслідування щодо ексголови Тернопільської облради, якого піймали на хабарі

11 січня НАБУ і САП завершили розслідування щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого підозрюють у вимаганні хабара від підприємця.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

10 січня слідство щодо Головка виділили в окреме кримінальне провадження. Розслідування щодо заступників голови Тернопільської ОВА Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука наразі триває.

НАБУ і САП розпочали слідство за заявою громадянина, у якого підозрювані вимагали кошти.

Що відомо про справу Михайла Головка