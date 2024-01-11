НАБУ і САП завершили розслідування щодо ексголови Тернопільської облради, якого піймали на хабарі

11 січня НАБУ і САП завершили розслідування щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого підозрюють у вимаганні хабара від підприємця.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
10 січня слідство щодо Головка виділили в окреме кримінальне провадження. Розслідування щодо заступників голови Тернопільської ОВА Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука наразі триває.
НАБУ і САП розпочали слідство за заявою громадянина, у якого підозрювані вимагали кошти.
Що відомо про справу Михайла Головка
- У червні 2023-го Головка та двох заступників керівника військово-цивільної адміністрації затримали під час одержання хабара. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.
- Згодом ВАКС відмовився відсторонити Головка від посади. Тож депутати зібралися на сесію і провели таємне голосування щодо звільнення голови. Головко на засідання не з'явився і заявив, що оскаржуватиме рішення депутатів у суді.
- Тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала заарештувати колишнього голову Тернопільської обласної ради, а також стягнути в дохід держави заставу, яку було внесено за указаного підозрюваного – понад 805 тис. грн.
- У листопаді ВАКС помістив Головка під домашній арешт і стягнув у дохід держави понад 805 тисяч гривень, які були внесені як застава.