НАБУ і САП викрили схему розкрадання державної електроенергії компанією, яка пов'язана з Коломойським

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів компанією ТОВ "Юнайтед Енерджі", пов'язаною з олігархом Ігорем Коломойським. Збитки становлять понад 716 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Підозру отримали особа, яка організувала оборудку, колишній посадовець "Укренерго", голова правління банку та директор приватної компанії.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн.

"Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури", — підкреслили у САП.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку" (олігарха Ігоря Коломойського).

Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Кваліфікація дій підозрюваних:

організатор схеми – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;директор департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" – ч. 2 ст. 364 КК України;голова правління комерційного банку – ч. 2 ст. 364-1 КК України;директор приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

У порядку міжнародного співробітництва також заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. При цьому були зафіксовані спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів.

Фото: САП

Крім того, з метою недопущення значних боргів в учасників ринку перед ПрАТ "НЕК "Укренерго", НАБУ передало НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до окремих положень Правил ринку, які було підтримано.