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Дружина підозрюваного у корупції бізнесмена Ігоря Гринкевича звільнилася із "Львівської політехніки" за власним бажанням

Перед цим студенти "Львівської політехніки" анонсували мирний мітинг за звільнення Світлани Гринкевич 12 січня. 

Дружина підозрюваного у корупції бізнесмена Ігоря Гринкевича звільнилася із "Львівської політехніки" за власним бажанням
Родина Гринкевичів
Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

Сьогодні 11 січня, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича звільнилася із Національного університету "Львівська політехніка" за власним бажанням. Професорка Світлана Гринкевич працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики з наукової роботи "Львівської політехніки".

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю "Львівської політехніки" Наталію Павлишин.

"Наказ Nº155-3-10. Звільнити за власним бажанням за ст. 39 КЗпП України Гринкевич Світлану Степанівну з посади професора кафедри маркетингу та логістики з 11.01.2024", - йдеться у тексті наказу.

Перед цим студенти "Львівської політехніки" анонсували мирний мітинг за звільнення Світлани Гринкевич 12 січня. 

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Наразі подію скасували, але студенти і надалі будуть моніторити цю ситуацію.

За даними сервісу YouControl, Світлана Гринкевич є засновницею п’яти компаній. Чотири з яких базуються у Львові — "Львівський завод збірних конструкцій-1", "Рент Естейт", "Вернісаж - 2000", а також "Юафорлайф". Ще одна компанія, "Ренесанс-стиль", зареєстрована у селі Солонка на Львівщині. 

Світлана Гринкевич вказана у реєстрах сервісу як керівниця "Рент Естейт" та "Юафорлайф".

У якій справі Гринкевич підозрюваний

  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали бізнесмена, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. 

  • Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис гривень.

  • Нині ДБР повідомило, що майно підозрюваного арештували.

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