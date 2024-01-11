Дружина підозрюваного у корупції бізнесмена Ігоря Гринкевича звільнилася із "Львівської політехніки" за власним бажанням

Перед цим студенти "Львівської політехніки" анонсували мирний мітинг за звільнення Світлани Гринкевич 12 січня.

Сьогодні 11 січня, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича звільнилася із Національного університету "Львівська політехніка" за власним бажанням. Професорка Світлана Гринкевич працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики з наукової роботи "Львівської політехніки".

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю "Львівської політехніки" Наталію Павлишин.

"Наказ Nº155-3-10. Звільнити за власним бажанням за ст. 39 КЗпП України Гринкевич Світлану Степанівну з посади професора кафедри маркетингу та логістики з 11.01.2024", - йдеться у тексті наказу.

Перед цим студенти "Львівської політехніки" анонсували мирний мітинг за звільнення Світлани Гринкевич 12 січня.

Наразі подію скасували, але студенти і надалі будуть моніторити цю ситуацію.

За даними сервісу YouControl, Світлана Гринкевич є засновницею п’яти компаній. Чотири з яких базуються у Львові — "Львівський завод збірних конструкцій-1", "Рент Естейт", "Вернісаж - 2000", а також "Юафорлайф". Ще одна компанія, "Ренесанс-стиль", зареєстрована у селі Солонка на Львівщині.

Світлана Гринкевич вказана у реєстрах сервісу як керівниця "Рент Естейт" та "Юафорлайф".

У якій справі Гринкевич підозрюваний