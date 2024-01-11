Дружина підозрюваного у корупції бізнесмена Ігоря Гринкевича звільнилася із "Львівської політехніки" за власним бажанням

Сьогодні 11 січня, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича звільнилася із Національного університету "Львівська політехніка" за власним бажанням. Професорка Світлана Гринкевич працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики з наукової роботи "Львівської політехніки".
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю "Львівської політехніки" Наталію Павлишин.
"Наказ Nº155-3-10. Звільнити за власним бажанням за ст. 39 КЗпП України Гринкевич Світлану Степанівну з посади професора кафедри маркетингу та логістики з 11.01.2024", - йдеться у тексті наказу.
Перед цим студенти "Львівської політехніки" анонсували мирний мітинг за звільнення Світлани Гринкевич 12 січня.
Наразі подію скасували, але студенти і надалі будуть моніторити цю ситуацію.
За даними сервісу YouControl, Світлана Гринкевич є засновницею п’яти компаній. Чотири з яких базуються у Львові — "Львівський завод збірних конструкцій-1", "Рент Естейт", "Вернісаж - 2000", а також "Юафорлайф". Ще одна компанія, "Ренесанс-стиль", зареєстрована у селі Солонка на Львівщині.
Світлана Гринкевич вказана у реєстрах сервісу як керівниця "Рент Естейт" та "Юафорлайф".
У якій справі Гринкевич підозрюваний
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29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали бізнесмена, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.
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Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис гривень.
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Нині ДБР повідомило, що майно підозрюваного арештували.