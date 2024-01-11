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Внаслідок ракетного удару ушкоджень зазнав Харківський Політех

Вибуховою хвилею вибило біля 200 вікон.

Внаслідок ракетного удару ушкоджень зазнав Харківський Політех
Фото: Пресслужба ХПІ

Внаслідок російського ракетного удару по Харкову постраждали будівлі Харківського Політеху.

Про це повідомила пресслужба НТУ “ХПІ”.

“Внаслідок ракетного удару по Харкову 10 січня по готелю на вулиці Шевченко значних ушкоджень зазнав кампус НТУ “ХПІ”, - йдеться у повідомленні.

Від російського удару постраждало 12 будівель Харківського Політеху. В них вибуховою хвилею вибило біля 200 вікон. 

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Серед  корпусів, які зазнали ушкоджень: Радіотехнічний корпус, Вечірній корпус, Електрокорпус, Хімічний корпус, У1, Головний аудиторний корпус. 

Наразі вибиті вікна закривають ДСП, встановлюються матеріальні збитки.

  • 10 січня російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова.
  • У офісі генпрокурора повідомили про 13 поранених осіб. Серед них два журналісти турецького медіа –громадянка Туреччини та громадянин Грузії.
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