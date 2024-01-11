Внаслідок ракетного удару ушкоджень зазнав Харківський Політех

Внаслідок російського ракетного удару по Харкову постраждали будівлі Харківського Політеху.

Про це повідомила пресслужба НТУ “ХПІ”.

“Внаслідок ракетного удару по Харкову 10 січня по готелю на вулиці Шевченко значних ушкоджень зазнав кампус НТУ “ХПІ”, - йдеться у повідомленні.

Від російського удару постраждало 12 будівель Харківського Політеху. В них вибуховою хвилею вибило біля 200 вікон.

Серед корпусів, які зазнали ушкоджень: Радіотехнічний корпус, Вечірній корпус, Електрокорпус, Хімічний корпус, У1, Головний аудиторний корпус.

Наразі вибиті вікна закривають ДСП, встановлюються матеріальні збитки.