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Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів області.

Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 11 січня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 38 вибухів. 

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По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії.

Білопільську громаду окупанти атакували FPV-дроном.

Крім того, з мінометів армія РФ обстріляла Есманську, Свеську, Юнаківську та Миропільську громади. 

А по Краснопільській громаді росіги вдарили з артилерії.

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