Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини

Сьогодні, 11 січня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 38 вибухів.

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії.

Білопільську громаду окупанти атакували FPV-дроном.

Крім того, з мінометів армія РФ обстріляла Есманську, Свеську, Юнаківську та Миропільську громади.

А по Краснопільській громаді росіги вдарили з артилерії.