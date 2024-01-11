​Елітні авто, квартири, земля і зброя: АРМА розшукало активи родини Гринкевича у справі закупівель одягу для ЗСУ на 1,5 млрд грн

Нацагентство з розшуку і менеджменту активів розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю.

Про це йдеться на сайті АРМА.

Йдеться про закупівлі одягу фірмами Гринкевича для ЗСУ на 1,5 млрд грн.

Як розповіли в АРМА, службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств та низки інших бізнес-субʼєктів діяли за попередньою змовою зі службовими особами Міноборони.

Під час дії воєнного стану вони зловживали службовим становищем і укладали із міністерством договори про постачаннятоварів для потреб ЗСУ (засобів індивідуального захисту та продуктів харчування) зі 100% передоплатою, але без наміру їх повного та належного виконання.

"Таким чином, Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні АРМА.

В Агентстві розповіли, що 60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту фірми отримували від Міноборони, виводили на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювали операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції.

Решта - 40% коштів - для забезпечення виконання державних контрактів - переказувались на рахунки турецьких виробників одягу, у Турецькій Республіці.

Працівники Управління виявлення та розшуку АРМА зібрали і проаналізували інформацію щодо бенефіціарних власників та підконтрольних осіб, а також щодо наявності у їх власності активів. Агентство виявило і розшукало такі українські активи фігурантів:

житлова нерухомість – 17 (зокрема, 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; 1 львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; 1 львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та 2 квартири у власності Софії Морозюк);

нежитлова нерухомість – 7 (зокрема, нежитлове приміщення на вул. Саксаганського у центрі Києва);

земельні ділянки – 18 (зокрема значні ділянки у Литвинівській с/раді Вишгородського району Київської області, що належать Ігорю Гринкевичу та його сину Роману Гринкевичу);

автомобілі преміум класу – 9;

частки в статутному капіталі – 14 731 625 грн;

зброя – 12;

майнові права інтелектуальної власності – 3.

За словами заступника Голова АРМА Павла Великоречаніна, Нацагентство виявило у підозрюваних банківські рахунки у понад 8 установах Тому АРМА ініціювало заходи з отримання інформації про наявність коштів та операцій на рахунках. Отримані дані Агентство передало до ДБР для арешту активів та їх майбутньої можливої конфіскації.

Деталі справи про постачання одягу ЗСУ фірмами Гринкевича

ДБР порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Під час слідства встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання шістьох контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міноборони. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. Триває досудове розслідування.

До речі, ДБР повідомило, що поки що бізнесмен Гринкевич не має статусу підозрюваного у справі про постачання одягу для ЗСУ.

У які справі Гринкевич підозрюваний