Найбільше пасажирів минулого року перевіз поїзд Дніпро - Трускавець

В 2023 році Укрзалізниця перевезла рекордні 25 млн пасажирів.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Поїздами, які перевезли найбільшу кількість пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученні, стали:
- Поїзд №41/42 Дніпро - Трускавець - 647,2 тис. пасажирів;
- Поїзд №127/128 (119/120) Запоріжжя - Львів - 604 тис. пасажирів;
- Поїзд №86 Львів - Запоріжжя - 583,8 тис. пасажирів;
- Поїзд №705/706 Київ - Перемишль - 580,1 тис. пасажирів;
- Поїзд №715/716 Київ - Перемишль - 565,6 тис. пасажирів.
Таким чином, ці 5 поїздів перевезли за рік майже 3 млн пасажирів.
Що нового у Укрзалізниці
-
В 2023 році Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонської, Донецької, Запорізької та Сумської областей.
-
У Київ залізницею прибув перший потяг з міжнародними посилками.
-
Укрзалізниця збудувала на власних потужностях модифікований зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм. Більшість комплектуючих і матеріалів для нього – вітчизняного виробництва.
-
Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців.
-
Укрзалізниця зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси, щоб продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.