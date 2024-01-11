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Найбільше пасажирів минулого року перевіз поїзд Дніпро - Трускавець

5 найбільш популярних поїздів перевезли за рік майже 3 млн пасажирів.

Найбільше пасажирів минулого року перевіз поїзд Дніпро - Трускавець
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

В 2023 році Укрзалізниця перевезла рекордні 25 млн пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїздами, які перевезли найбільшу кількість пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученні, стали:

  • Поїзд №41/42 Дніпро - Трускавець - 647,2 тис. пасажирів;
  • Поїзд №127/128 (119/120) Запоріжжя - Львів - 604 тис. пасажирів;
  • Поїзд №86 Львів - Запоріжжя - 583,8 тис. пасажирів;
  • Поїзд №705/706 Київ - Перемишль - 580,1 тис. пасажирів;
  • Поїзд №715/716 Київ - Перемишль - 565,6 тис. пасажирів.

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Таким чином, ці 5 поїздів перевезли за рік майже 3 млн пасажирів.

Що нового у Укрзалізниці

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