Найбільше пасажирів минулого року перевіз поїзд Дніпро - Трускавець

В 2023 році Укрзалізниця перевезла рекордні 25 млн пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїздами, які перевезли найбільшу кількість пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученні, стали:

Таким чином, ці 5 поїздів перевезли за рік майже 3 млн пасажирів.

В 2023 році Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонської, Донецької, Запорізької та Сумської областей.

У Київ залізницею прибув перший потяг з міжнародними посилками.

Укрзалізниця збудувала на власних потужностях модифікований зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм. Більшість комплектуючих і матеріалів для нього – вітчизняного виробництва.

Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців.