У британському Міноборони пояснили, чому Росія не може протистояти українським FPV дронам на Херсонщині

90% російської військової техніки в районі села Кринки у Херсонському районі було знищено.

Українські сили на східному березі Дніпра використовують FPV-дрони, оснащені боєприпасами, для ударів по російських силах. Москва протистояти цьому озброєнню не може.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

“Безпілотники FPV використовуються разом з артилерією для ураження російських військ”, − зазначили військові.

Міноборони цитує російського блогера, який заявив, що 90% російської військової техніки в районі села Кринки у Херсонському районі було знищено.

Британці вважають, що нездатність Росії протистояти безпілотникам FPV, ймовірно, пов’язана з нестачею у Москви засобів електромагнітної боротьби у цьому районі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iwtfBkgxq1 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OhKlTMlB6A — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 12, 2024

Президент Володимир Зеленський торік повідомив, що наступного року Україна виробить мільйон дронів.

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться про мільйон тільки FPV-дронів. Крім них, виготовлятимуть й інші види безпілотників.

Що таке FPV-безпілотники і чому вони важливі