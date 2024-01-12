У британському Міноборони пояснили, чому Росія не може протистояти українським FPV дронам на Херсонщині

Українські сили на східному березі Дніпра використовують FPV-дрони, оснащені боєприпасами, для ударів по російських силах. Москва протистояти цьому озброєнню не може.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
“Безпілотники FPV використовуються разом з артилерією для ураження російських військ”, − зазначили військові.
Міноборони цитує російського блогера, який заявив, що 90% російської військової техніки в районі села Кринки у Херсонському районі було знищено.
Британці вважають, що нездатність Росії протистояти безпілотникам FPV, ймовірно, пов’язана з нестачею у Москви засобів електромагнітної боротьби у цьому районі.
Військовий з позивним Турист, який першим почав застосовувати FPV, розповів, як дрони змінили ситуацію на фронті
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 January 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 12, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iwtfBkgxq1 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OhKlTMlB6A
- Президент Володимир Зеленський торік повідомив, що наступного року Україна виробить мільйон дронів.
- Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться про мільйон тільки FPV-дронів. Крім них, виготовлятимуть й інші види безпілотників.
Що таке FPV-безпілотники і чому вони важливі
- FPV (First Person View) – тип безпілотного літального апарату, яким керують від першої особи. Пілот завдяки пульту та окулярам може швидко маневрувати та знаходити ціль противника. Такі апарати можна застосовувати для багатьох цілей: як ураження піхоти так і відбиття штурму і знешкодження важкої бронетехніки.
- FPV мають відносно невисоку ціну, орієнтовно в $600, а здатні виводити з ладу або навіть знищувати техніку ворога вартістю в мільйони.