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У британському Міноборони пояснили, чому Росія не може протистояти українським FPV дронам на Херсонщині

90% російської військової техніки в районі села Кринки у Херсонському районі було знищено.

У британському Міноборони пояснили, чому Росія не може протистояти українським FPV дронам на Херсонщині
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Українські сили на східному березі Дніпра використовують FPV-дрони, оснащені боєприпасами, для ударів по російських силах. Москва протистояти цьому озброєнню не може.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

“Безпілотники FPV використовуються разом з артилерією для ураження російських військ”, − зазначили військові.

Міноборони цитує російського блогера, який заявив, що 90% російської військової техніки в районі села Кринки у Херсонському районі було знищено.

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Британці вважають, що нездатність Росії протистояти безпілотникам FPV, ймовірно, пов’язана з нестачею у Москви засобів електромагнітної боротьби у цьому районі.

  • Президент Володимир Зеленський торік повідомив, що наступного року Україна виробить мільйон дронів.
  • Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться про мільйон тільки FPV-дронів. Крім них, виготовлятимуть й інші види безпілотників.

Що таке FPV-безпілотники і чому вони важливі

  • FPV (First Person View) – тип безпілотного літального апарату, яким керують від першої особи. Пілот завдяки пульту та окулярам може швидко маневрувати та знаходити ціль противника. Такі апарати можна застосовувати для багатьох цілей: як ураження піхоти так і відбиття штурму і знешкодження важкої бронетехніки.
  • FPV мають відносно невисоку ціну, орієнтовно в $600, а здатні виводити з ладу або навіть знищувати техніку ворога вартістю в мільйони.
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