АРМА оприлюднило список арештованого майна Гринкевича

Нацагентство також встановило наявність у підозрюваних банківських рахунків у 8 банках.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

"Службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю й ряду інших бізнес-субʼєктів діяли за попередньою змовою зі службовими особами Міноборони. Під час дії воєнного стану вони зловживали службовим становищем та укладали із зазначеним органом влади договори про поставку товарів для потреб ЗСУ (засобів індивідуального захисту та продуктів харчування) зі 100% передоплатою, але без наміру їх повного та належного виконання", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводились на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції.

Решта - 40% коштів - для забезпечення виконання державних контрактів - переказувались на рахунки виробників одягу в Туреччині.

Працівники АРМА розшукали наступні українські активи фігурантів:

житлова нерухомість – 17 (зокрема, 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; 1 львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; 1 львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та 2 квартири у власності Софії Морозюк)

нежитлова нерухомість – 7 (зокрема, нежитлове приміщення на вул. Саксаганського у центрі столиці)

земельні ділянки – 18 (зокрема значні ділянки у Литвинівській с/раді Вишгородського району Київської області, що належать Ігорю Гринкевичу та його сину Роману Гринкевичу)

автомобілі преміумкласу – 9

частки в статутному капіталі – 14 731 625 грн

зброя – 12

майнові права інтелектуальної власності – 3.

Нацагентство також встановило наявність у підозрюваних банківських рахунків у понад 8 установ.

У якій справі Гринкевич підозрюваний