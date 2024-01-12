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​За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 368 460 військових.

​За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів
Архівне фото
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 840 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 368 460 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 368460 (+840) осіб 
  • танків - 6060 (+10)
  • бойових броньованих машин - 11254 (+16) 
  • артилерійських систем - 8710 (+11)
  • РСЗВ - 957 (+0) 
  • засоби ППО - 642 (+1) 
  • літаків - 329 (+0) 
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -6836 (+1)
  • крилаті ракети - 1806 (+0)
  • кораблі / катери - 23 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн -11612 (+16) 
  • спеціальна техніка - 1339 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.

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