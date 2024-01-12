​За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 368 460 військових.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 840 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 368 460 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 368460 (+840) осіб

танків - 6060 (+10)

бойових броньованих машин - 11254 (+16)

артилерійських систем - 8710 (+11)

РСЗВ - 957 (+0)

засоби ППО - 642 (+1)

літаків - 329 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня -6836 (+1)

крилаті ракети - 1806 (+0)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн -11612 (+16)

спеціальна техніка - 1339 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.