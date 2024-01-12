​За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 840 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 368 460 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 368460 (+840) осіб
- танків - 6060 (+10)
- бойових броньованих машин - 11254 (+16)
- артилерійських систем - 8710 (+11)
- РСЗВ - 957 (+0)
- засоби ППО - 642 (+1)
- літаків - 329 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -6836 (+1)
- крилаті ракети - 1806 (+0)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн -11612 (+16)
- спеціальна техніка - 1339 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.