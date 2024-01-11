Результати роботи Ради Україна – НАТО демонструють ефективність цього інструменту взаємодії з партнерами, - Зеленський

Розпочалась робота над безпековими гарантіями відповідно до Спільної декларації “Групи семи” та України, яку було ухвалено у Вільнюсі.

Результати роботи Ради Україна – НАТО демонструють ефективність цього інструменту взаємодії, що дає змогу покращити комунікацію між країнами-партнерами у розв’язанні важливих питань для нашої держави.

Про це, як повідомляє пресслужба президента України, заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам ЗМІ в Ризі.

“Рада Україна – НАТО функціонує, це дуже непоганий інструмент, який запрацював після саміту у Вільнюсі. Ми скористалися цим інструментом, і я побачив, як швидко можна організувати партнерів, можна зустрічатися на рівні міністрів оборони, на рівні міністрів закордонних справ тощо”, – розповів Володимир Зеленський.

Він зауважив, що розпочалась робота над безпековими гарантіями відповідно до Спільної декларації “Групи семи” та України, яку було ухвалено у Вільнюсі.

“Ми розпочали роботу щодо гарантій безпеки. Дуже непросто йде, але я думаю, що найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам – не тільки українському – перший такий драфт. Не весь, бо є закриті норми, непублічні, але загальні речі зможемо показати. Думаю, що оцінка буде позитивною”, – зазначив президент.

Безпекові гарантії передбачають не лише надання зброї, а й фінансову, ІТ- та кіберпідтримку. Вони є кроком на шляху України до безпекового альянсу.

Водночас Україна хотіла би побачити реальний крок від країн НАТО, який наближає Україну до Альянсу.

“Щоб не було стагнації. Щоб це був вдалий і потужний саміт (саміт НАТО у Вашингтоні. – ред.) і щоб країни НАТО показали, що вони не бояться Росії”, – підкреслив голова держави.