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Немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні, - Пентагон

Пентагон вважає, що Україна ефективно використовує передану США зброю.

Немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні, - Пентагон
Фото: Генштаб ЗСУ

На сьогодні немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні.

Про це розповів речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".

"Але факт полягає в тому, що ми спостерігали за тим, як українці використовують ці спроможності на полі бою. Ми бачимо, що вони використовують їх ефективно", – наголосив Райдер.

Він зазначив, що Росія постійно намагається поширювати дезінформацію про розкрадання американської зброї в Україні.

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Раніше зі звіту генерального інспектора Міноборони США стало відомо, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї. Йдеться про зброю, яка призначалась для допомоги Україні з 2014 року.

Порушення охоплюють озброєння загальною вартістю понад 1 млрд доларів. Серед них переносні ракетні комплекси, безпілотники-камікадзе й прилади нічного бачення. 

Водночас, немає інформації, скільки зброї не облікували належним чином до повномасштабного вторгнення РФ.

"Обмежений персонал Міністерства оборони США в Україні не в змозі провести фізичну інвентаризацію, навіть якщо доступ буде необмеженим", – зазначається в коментарі, який додається до звіту генінспектора Пентагону.

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