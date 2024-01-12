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Вулицю в Херсоні перейменували на честь загиблого патрульного Віталія Новицького

Поліцейський Віталій Новицький загинув 2 жовтня 2023 року після ворожого обстрілу.

Вулицю в Херсоні перейменували на честь загиблого патрульного Віталія Новицького
Фото: Пресслужба Нацполіції України

Ще одну вулицю в Херсоні перейменували на честь загиблого патрульного поліцейського.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

“В Херсоні з'явилася вулиця, названа на честь нашого загиблого патрульного Віталія Новицького”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейський Віталій Новицький загинув 2 жовтня 2023 року після ворожого обстрілу.

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Херсонська міськрада перейменувала вул. Адмірала Макарова у Корабельному районі міста на вул. Віталія Новицького.

Цьому перейменуванню передувало відкрите голосування на сайті Херсонської МВА.

  • У Херсоні чотири вулиці перейменували на честь загиблих внаслідок російської агресії поліцейських - Романа Набєгова, Руслана Сторчеуса, Влада Ковальова та Андрія Тарчинського.
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