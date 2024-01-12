Вулицю в Херсоні перейменували на честь загиблого патрульного Віталія Новицького

Цьому перейменуванню передувало відкрите голосування на сайті Херсонської МВА.

Херсонська міськрада перейменувала вул. Адмірала Макарова у Корабельному районі міста на вул. Віталія Новицького.

Поліцейський Віталій Новицький загинув 2 жовтня 2023 року після ворожого обстрілу.

“В Херсоні з'явилася вулиця, названа на честь нашого загиблого патрульного Віталія Новицького”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Ще одну вулицю в Херсоні перейменували на честь загиблого патрульного поліцейського.

Поліцейський Віталій Новицький загинув 2 жовтня 2023 року після ворожого обстрілу.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies