Вулицю в Херсоні перейменували на честь загиблого патрульного Віталія Новицького

Ще одну вулицю в Херсоні перейменували на честь загиблого патрульного поліцейського.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.
“В Херсоні з'явилася вулиця, названа на честь нашого загиблого патрульного Віталія Новицького”, - йдеться у повідомленні.
Поліцейський Віталій Новицький загинув 2 жовтня 2023 року після ворожого обстрілу.
Херсонська міськрада перейменувала вул. Адмірала Макарова у Корабельному районі міста на вул. Віталія Новицького.
Цьому перейменуванню передувало відкрите голосування на сайті Херсонської МВА.
- У Херсоні чотири вулиці перейменували на честь загиблих внаслідок російської агресії поліцейських - Романа Набєгова, Руслана Сторчеуса, Влада Ковальова та Андрія Тарчинського.