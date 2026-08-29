На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця

Слідчі вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру.

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В Ізмаїльському районі Одеської області правоохоронці розслідують убивство 15-річної дівчини. За підозрою у причетності до її смерті затримали 19-річного односельця.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Про зникнення дівчини напередодні повідомила її мати. Поліція розпочала пошуки та відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "безвісти зникла".

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До пошукової операції залучили поліцейських, нацгвардійців і прикордонників. Територію обстежували, зокрема, за допомогою службових собак і безпілотника.

Удень 29 серпня дівчину знайшли за межами населеного пункту, де вона жила, на території сміттєзвалища. Вона була без ознак життя. За попередніми даними, смерть могла настати внаслідок асфіксії. Остаточну причину має встановити судово-медична експертиза.

Під час пошукових та слідчих дій правоохоронці встановили 19-річного місцевого жителя, якого вважають можливим причетним до загибелі дівчини. Його затримали в процесуальному порядку.

Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні дії та вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру в умисному вбивстві й обрання запобіжного заходу.

Фото: Поліція Одеської області

Фото: Поліція Одеської області