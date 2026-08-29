Росія майже 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є поранений

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Російські військові за день майже 50 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, авіабомбами та артилерією. Під ударом опинилися п’ять районів області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок обстрілів постраждав 39-річний чоловік. Він дістав поранення у Дніпровському районі та перебуває у лікарні у важкому стані. Там також виникла пожежа, пошкоджене підприємство.

На Нікопольщині росіяни атакували Нікополь, а також Марганецьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, коледж, підприємство, господарський супермаркет, багатоквартирний та приватний будинки.

У Павлограді внаслідок атаки понівечене підприємство. На Синельниківщині під обстрілами перебували Зайцівська, Петропавлівська, Покровська та Слов’янська громади. Там пошкоджені об’єкти інфраструктури, ліцей, підприємство та автомобіль.

Також російські війська завдали ударів по Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджень зазнали інфраструктурний об’єкт, будівля церкви та приватний будинок.