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​У Дніпровському районі Києва через падіння уламків загорівся приватний будинок

До цього в столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

​У Дніпровському районі Києва через падіння уламків загорівся приватний будинок
Ліквідація наслідків атаки / Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного житлового будинку. 

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Наразі інформація про можливих потерпілих уточнюється.

Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників. Мешканців Києва закликали негайно перейти до укриттів і залишатися там до відбою тривоги.

Останні обстріли Києва

  • Росіяни вранці 29 серпня вбили дворічну дівчинку в парку в Оболонському районі. Медики намагалися її врятувати, але поранення внаслідок удару були надто тяжкими. 
  • До вечора кількість поранених внаслідок ворожих атак зросла до 8 осіб. Трьох потерпілих доправили до лікарні. Люди постраждали в Святошинському і Оболонському районах. 
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