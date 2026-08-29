​У Дніпровському районі Києва через падіння уламків загорівся приватний будинок

До цього в столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного житлового будинку.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Наразі інформація про можливих потерпілих уточнюється.

Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників. Мешканців Києва закликали негайно перейти до укриттів і залишатися там до відбою тривоги.

Останні обстріли Києва