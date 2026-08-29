У Чернівцях суд відправив під варту підозрюваних у справі про незаконний продаж органів

Шевченківський районний суд Чернівців обрав запобіжні заходи всім чотирьом підозрюваним у справі про незаконний продаж органів.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, зловмисників узяли під варту з можливістю внесення застави розміром 1,5 мільйонів гривень для кожного.
- На Буковині правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі органами та тканинами померлих людей.
- Злочинну діяльність організували посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Вони співпрацювали з компаніями, які виготовляють біоімпланти для хірургії і стоматології.