У Чернівцях суд відправив під варту підозрюваних у справі про незаконний продаж органів

Вони можуть внести заставу в розмірі 1,5 млн грн за кожного.

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Шевченківський районний суд Чернівців обрав запобіжні заходи всім чотирьом підозрюваним у справі про незаконний продаж органів.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, зловмисників узяли під варту з можливістю внесення застави розміром 1,5 мільйонів гривень для кожного.