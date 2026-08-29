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У Чернівцях суд відправив під варту підозрюваних у справі про незаконний продаж органів

Вони можуть внести заставу в розмірі 1,5 млн грн за кожного.

У Чернівцях суд відправив під варту підозрюваних у справі про незаконний продаж органів
торгівля органами на Буковині
Фото: Нацпол

Шевченківський районний суд Чернівців обрав запобіжні заходи всім чотирьом підозрюваним у справі про незаконний продаж органів.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, зловмисників узяли під варту з можливістю внесення застави розміром 1,5 мільйонів гривень для кожного.

  • На Буковині правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі органами та тканинами померлих людей. 
  • Злочинну діяльність організували посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Вони співпрацювали з компаніями, які виготовляють біоімпланти для хірургії і стоматології.
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