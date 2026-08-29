Головне за ніч та ранок суботи, 29 серпня: десятки загиблих і поранених під Києвом, дроновий терор столиці, понад 240 боїв

Нічні повітряні атаки , 242 бойових зіткнення, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, атака на південь Одещини.

Унаслідок учорашнього російського удару по Бучанському району загинули щонайменше 27 людей. Кількість може бути не остаточною.

Поранення отримали 42 людини, зокрема чотири дитини. Сімох людей довелося ушпиталювати, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Пошкоджено близько 50 житлових будинків.

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«З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. В Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також в штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну підтримку», – сказав Ткаченко.

Докладніше – в новині.

Прокуратура розслідує обставини детонації на території підприємства в Бучанському районі та факт можливого службового недбальства, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки рф на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється", - йдеться в повідомленні. Внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація.

У Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

Росіяни вранці 29 серпня поранили трьох людей в Києві – в Святошинському і Оболонському районах. У Святошинському районі Києва внаслідок ударів дронами вранці 29 серпня поранень дістали двоє людей. Пошкоджено приватні будинки і адміністративну будівлю.

Медики надали потерпілим допомогу на місці, повідомив мер міста Віталій Кличко. За інформацією поліції, потерпілими є чоловік 70 років і 65-річна жінка. Рятувальники розповіли, що деблокували жінку з приватного будинку, де ударом понівечило двері.

Російський дроновий терор триває третю добу.

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Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 242 бойових зіткнення.

Найбільша кількість зіткнень минулої доби була на Покровському напрямку - Сили оборони зупинили там 41 атаку.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Новоселівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Ізмаїльський район на півдні Одещини зазнав атаки ударними безпілотниками вночі 29 серпня.

За інформацією Ізмаїльської РДА, пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. Одна людина загинула, також є поранені, яким надається медична допомога.

За інформацією ДСНС станом на ранок, поранень зазнали троє людей.

«Загорілося 8 вантажних автівок з продуктами харчування, а також суха трава поруч! Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі», – йдеться у повідомленні.

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В ОВА додали, що внаслідок атаки по півдню Одеської області повністю знищено 5 вантажівок із зерном, ще три пошкоджені.

У ніч на 29 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою «Онікс», балістичною ракетою «Іскандер-М» і 267 ударними БпЛА, зокрема реактивними, та дронами-імітаторами. Ракетами била з Криму, дронами і «Бандеролями» – з Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, Донецька і Криму.

За попередньою інформацією станом на 8:30, захисники знешкодили 233 ворожих БпЛА типу «Шахед», «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні, сході, центрі країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Станом на 12:00 29 серпня з 56 українцями в зоні стихійного лиха в Непалі і Тибеті втрачено зв'язок у зоні повені в прикордонні Непалу і Тибету. За уточненою інформацією від МЗС, попередні дані про 64 зниклих не підтвердилися: поліція Непалу надала це число, однак згодом з'ясувалося, що вісім людей, що реєструвалися для подорожі, не приїхали.

Даних про наявність українських громадян серед постраждалих чи загиблих наразі немає. Департамент консульської служби МЗС підтримує постійний звʼязок з рідними, а посольства України в Індії та КНР, почесний консул України в Непалі перебувають у цілодобовому контакті з місцевою владою та службами, що проводять пошуки, туроператорами, іноземними партнерами. Група консульських посадовців посольства України в Індії перебуває в Непалі.

Пошуково-рятувальні операції проводять щоденно з раннього ранку.

Більше інформації – в новині.

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