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Внаслідок учорашнього удару і детонації у Бучанському районі загинули не менше 27 людей

Ще понад чотири десятки були поранені, серед них є діти. 

Внаслідок учорашнього російського удару по Бучанському району загинули щонайменше 27 людей. Кількість може бути не остаточною.

Поранення отримали 42 людини, зокрема чотири дитини. Сімох людей довелося ушпиталювати, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. 

Пошкоджено близько 50 житлових будинків. 

«З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. В Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також в штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну підтримку», – сказав Ткаченко. 

Мешканці пошкоджених будинків можуть звернутися до штабу по допомогу з тимчасовим розселенням. 

«Станом на зараз на локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території», – додав голова ОВА. 

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