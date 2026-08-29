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У Броварському районі росіяни вбили 14-річну дівчинку

Є поранені. 

Вранці 29 серпня росіяни вбили в Бориспільському районі Київської області 14-річну дівчинку. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Постраждали цивільні об'єкти. Триває ліквідація наслідків атаки. 

«Сьогодні вранці у Бориспільському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА загинула 14-річна дівчинка. Це ще одна жертва російського терору. У неї мало бути попереду ціле життя – мрії, плани, майбутнє», – прокоментував Ткаченко. 

Нова тактика ударів по Києву і області 

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З ночі 27 серпня Росія перейшла на фактично безперервні удари малими групами дронів по столичному регіону. Значна частка БпЛА є реактивною: такі дрони рухаються у кілька разів швидше ніж з пропелерним двигуном, їх важче збити.

Вдень 27 серпня внаслідок хаотичних атак по столиці поранень дістали четверо людей. Одночасно з ударами по столиці ворог тероризував Київську область.

28 серпня росіяни вбили в Київській області одну людину, ще не менше трьох були поранені протягом дня. Ворог поцілив по терміналу нової пошти і сусідньому виробництву. Після першого удару завдав повторних по тому самому місцю, і саме внаслідок цих атак загинув чоловік, що їхав вулицею на велосипеді.

Увечері ворог завдав численних ударів по передмістю Києва, цілячи в склади. Увечері було пошкоджено виробництво в Бучанському районі, в селі Мила. Там почалася детонація, сотні людей довелося евакуювати. Загинули не менше 27 людей, 42 постраждали. 

У Києві вранці 29 серпня поранені вже двоє людей. 

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