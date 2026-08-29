Двоє людей поранені внаслідок ранкових ударів по Києву. Ворог продовжує удари

У Святошинському районі Києва внаслідок ударів дронами вранці 29 серпня поранень дістали двоє людей. Пошкоджено приватний будинок.

Медики надали допомогу на місці, повідомив мер міста Віталій Кличко. Російський дроновий терор триває третю добу.

«На Київ іде нова група БпЛА. Перебувайте в укриттях!» – повідомив мер о 7:37.

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Вночі в Святошинському районі було пошкоджено дев'ятиповерхівку. Рятувальники повідомили, що потерпілих немає.

Фото: ДСНС у Facebook Нічна атака на Київ

За інформацією ДСНС, вранці пошкоджено декілька будинків і адміністративна будівля на території приватного сектору.

Фото: ДСНС України Facebook У Святошинському районі пошкоджено будинки

Фото: ДСНС України в Facebook Наслідки атаки в Києві: пошкоджено будинки

«На місці події рятувальники допомогли жінці, яку заблокувало в помешканні через деформацію вхідних дверей, а також обстежили територію», – йдеться у повідомленні.

Близько 8 ранку в місті пролунали чергові вибухи: Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Нова тактика ударів по Києву

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З ночі 27 серпня Росія перейшла на фактично безперервні удари малими групами дронів по столичному регіону. Значна частка БпЛА є реактивною: такі дрони рухаються у кілька разів швидше ніж з пропелерним двигуном, їх важче збити.

Вдень 27 серпня внаслідок хаотичних атак по столиці поранень дістали четверо людей. Одночасно з ударами по столиці ворог тероризував Київську область.

28 серпня росіяни вбили в Київській області одну людину, ще не менше трьох були поранені протягом дня. Ворог поцілив по терміналу нової пошти і сусідньому виробництву. Після першого удару завдав повторних по тому самому місцю, і саме внаслідок цих атак загинув чоловік, що їхав вулицею на велосипеді.

Увечері ворог завдав численних ударів по передмістю Києва, цілячи в склади. Увечері було пошкоджено виробництво в Бучанському районі, в селі Мила. Там почалася детонація, сотні людей довелося евакуювати. Поранені не менше шести людей, є дані про загиблих.