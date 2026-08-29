Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей поранені внаслідок ранкових ударів по Києву. Ворог продовжує удари

Пошкоджено будинки і адміністративну будівлю в приватному секторі. 

Двоє людей поранені внаслідок ранкових ударів по Києву. Ворог продовжує удари
Наслідки атаки в Києві
Фото: ДСНС України Facebook

У Святошинському районі Києва внаслідок ударів дронами вранці 29 серпня поранень дістали двоє людей. Пошкоджено приватний будинок. 

Медики надали допомогу на місці, повідомив мер міста Віталій Кличко. Російський дроновий терор триває третю добу. 

«На Київ іде нова група БпЛА. Перебувайте в укриттях!» – повідомив мер о 7:37. 

Реклама

Вночі в Святошинському районі було пошкоджено дев'ятиповерхівку. Рятувальники повідомили, що потерпілих немає.

Нічна атака на Київ
Фото: ДСНС у Facebook
Нічна атака на Київ

За інформацією ДСНС, вранці пошкоджено декілька будинків і адміністративна будівля на території приватного сектору. 

У Святошинському районі пошкоджено будинки
Фото: ДСНС України Facebook
У Святошинському районі пошкоджено будинки

Наслідки атаки в Києві: пошкоджено будинки
Фото: ДСНС України в Facebook
Наслідки атаки в Києві: пошкоджено будинки

«На місці події рятувальники допомогли жінці, яку заблокувало в помешканні через деформацію вхідних дверей, а також обстежили територію», – йдеться у повідомленні. 

Близько 8 ранку в місті пролунали чергові вибухи: Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони. 

Нова тактика ударів по Києву

Реклама

З ночі 27 серпня Росія перейшла на фактично безперервні удари малими групами дронів по столичному регіону. Значна частка БпЛА є реактивною: такі дрони рухаються у кілька разів швидше ніж з пропелерним двигуном, їх важче збити.

Вдень 27 серпня внаслідок хаотичних атак по столиці поранень дістали четверо людей. Одночасно з ударами по столиці ворог тероризував Київську область. 

28 серпня росіяни вбили в Київській області одну людину, ще не менше трьох були поранені протягом дня. Ворог поцілив по терміналу нової пошти і сусідньому виробництву. Після першого удару завдав повторних по тому самому місцю, і саме внаслідок цих атак загинув чоловік, що їхав вулицею на велосипеді.

Увечері ворог завдав численних ударів по передмістю Києва, цілячи в склади. Увечері було пошкоджено виробництво в Бучанському районі, в селі Мила. Там почалася детонація, сотні людей довелося евакуювати. Поранені не менше шести людей, є дані про загиблих. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies