Паліса: РФ бачить ефективність реактивних дронів і буде збільшувати їхню кількість

Втім, наявні дрони-перехоплювачі, які має Україна, наразі не показують потрібної ефективності

Росіяни суттєво наростили використання саме реактивних БпЛА і лише збільшуватимуть їхню кількість, так як бачать, що вони ефективні, заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса на зустрічі з журналістками.

“Нам, безумовно, треба буде адаптуватися. Це займе час. Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему, шукаємо варіанти їх вирішення”, – пояснив Паліса.

Наразі, за його словами, високу ефективність проти реактивних дронів мають переносні зенітно-ракетні комплекси, комплекси, як об'єктова ППО та авіація.

Реклама

З ночі 27 серпня Росія перейшла на фактично безперервні удари малими групами дронів по столичному регіону. Значна частка БпЛА є реактивною: такі дрони рухаються у кілька разів швидше ніж з пропелерним двигуном, їх важче збити.

Вдень 27 серпня внаслідок хаотичних атак по столиці поранень дістали четверо людей. Одночасно з ударами по столиці ворог тероризував Київську область.

28 серпня росіяни вбили в Київській області одну людину, ще не менше трьох були поранені протягом дня.

Увечері ворог завдав численних ударів по передмістю Києва, цілячи в склади. Увечері було пошкоджено виробництво в Бучанському районі, в селі Мила. Там почалася детонація, сотні людей довелося евакуювати. Поранені не менше шести людей, є дані про загиблих.

У ніч на 29 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою «Онікс», балістичною ракетою «Іскандер-М» і 267 ударними БпЛА, зокрема реактивними, та дронами-імітаторами.