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Сили оборони уразили місця запуску ударних БпЛА, комплекс РЕБ та пункти управління на окупованій території

Також атакували російську територію. 

Сили оборони 28 серпня та сьогодні вночі атакували місця запуску ударних дронів, комплекс РЕБ і пункти управління ворога у Росії та на окупованій території. Ударів завдали по Брянській області, Криму, Донецькій області. Про це повідомили в Генштабі

У районах Донецька і Гвардійського уражено місця зберігання, підготовки і пуску ударних БпЛА російських окупантів. У районі Знаменки, що в Криму, уражено комплекс радіоелектронної боротьби росіян. 

«Крім того, уражено пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області. Ступінь завданих збитків уточнюється», – йдеться в повідомленні. 

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 28 серпня зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі Клинців Брянської області.

Фото: Генштаб у Facebook

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