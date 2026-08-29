Сили оборони уразили місця запуску ударних БпЛА, комплекс РЕБ та пункти управління на окупованій території

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Сили оборони 28 серпня та сьогодні вночі атакували місця запуску ударних дронів, комплекс РЕБ і пункти управління ворога у Росії та на окупованій території. Ударів завдали по Брянській області, Криму, Донецькій області. Про це повідомили в Генштабі.

У районах Донецька і Гвардійського уражено місця зберігання, підготовки і пуску ударних БпЛА російських окупантів. У районі Знаменки, що в Криму, уражено комплекс радіоелектронної боротьби росіян.

«Крім того, уражено пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області. Ступінь завданих збитків уточнюється», – йдеться в повідомленні.

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 28 серпня зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі Клинців Брянської області.