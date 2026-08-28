Насувається осінь, а з нею – заяви та новини про чергову важку зиму для українців. Тож ми запитали міністра соціальної політики Дениса Улютіна, якою буде підтримка українців цієї зими від Мінсоцполітики і хто її отримає. Ексклюзивно – на LB.ua

Кому виплатять по 19 400 грн

На яку підтримку можуть розрахувати українці цієї зими від Міністерства соціальної політики?

Цей рік буде новим не щодо зимової підтримки, а в тому, як ми її структуруємо. З міжнародними партнерами ми почали відкатувати механізм гуманітарного рахунку Мінсоцполітики, який започаткували з метою того, щоби безпосередньо люди отримали кошти перед зимою.

У нас відкритий гуманітарний рахунок в Національному банку. Наші міжнародні партнери, донори можуть спрямувати туди кошти під певні задачі. В даному випадку ця задача - зимова підтримка по 19 400 грн.

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Ми розробили уніфіковану рамку, де і держава, і наші гуманітарні партнери будуть працювати по єдиних правилах.

Ми працюємо в території 0 - 20, вони працюють на території 20 - 50 (Зона 0–20 км – ділянки найближче до лінії фронту чи кордону, де ризики для роботи максимальні, а зона 20–50 км – території,,де господарювання також ускладнене через військові дії – LB.ua).

Ми спільно виокремили 11 категорій найбільш вразливих категорій людей. Всі вони отримують по 19 400 грн на домогосподарство.

Фото: скрин відео міністр соціальної політики Денис Улютін

Це:

одержувачі житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

одержувачі житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг;

одинокі непрацездатні особи пенсійного віку;

одинока мати (одинокий батько), що не перебуває у шлюбі, або мати (батько) у разі смерті одного з батьків, які отримують допомогу одиноким матерям (батькам);

особи, які отримують допомогу при народженні дитини;

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю (разом з членами їх сімей) та сім’ї, у складі яких є дитина/діти з інвалідністю; Фото: Зоряна Стельмах Мати Галина з донькою з інвалідністю Полею штовхає візок, вони прямують в Центр комплексної реабілітації, лютий 2026

сім’ї, які складаються з ВПО (крім сімей, які складаються з ВПО, тимчасово розміщених у будівлях, спорудах, приміщеннях на безоплатній основі, яким надається компенсація;

дитячі будинки сімейного типу, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб з їх числа, або дітей, які залишилися без батьківського піклування;

прийомні сім’ї, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб з їх числа, або дітей, які залишилися без батьківського піклування;

сім’ї патронатних вихователів.

Кошти не прив'язані безпосередньо до якихось витрат, послуг або ще чогось тверде паливо або нетверде.

Так було і попереднього року. Цього року ми структурували, чітко виокремили категорії. Ніхто не буде залишений поза увагою.

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Головне питання, яке ми пройшли цією зимою, що підтримки потребують не тільки люди, які проживають в сільській місцевості, мають там пічне опалення, і їм потрібні були дрова.

Ми зрозуміли цієї зими, що люди, які проживають в багатоквартирних будинках, мають не меншу вразливість, оскільки електроенергії, тепла там не було, їх теж потрібно підготувати. Тому підтримкою ми повністю закриємо таку категорію людей.

Це близько 350 000 домогосподарств в території 0-50. Це в зонах активних і можливих бойових дій.

Фото: Мінсоцполітики

Ми подали вже постанову до Кабінету Міністрів. Найближчим часом її схвалимо і будемо отримувати заявки від людей, щоб ми могли ще до початку опального сезону, до початку холодів зробити ці виплати, щоб люди змогли використати ці кошти.

Це жовтень-листопад?

Жовтень. Думаю, жовтень-листопад ми вже всі гроші віддамо.

По наших орієнтирах, на початку вересня почнемо збирати заявки. Кошти уже на рахунку для 0-20 є. Ми вже 2,2 млрд грн отримали від наших партнерів – ЮНІСЕФ і Червоний хрест – під під таку задачу.

Унікальність цього процесу в тому, що міжнародні партнери довіряють нашим державним механізмам. Для мене як для фінансиста було дуже важливо, щоб вони вірили в нашу capability – що ми можемо це робити: гуманітарний рахунок, наші реєстри, верифікація, фінансові інструменти транзиту цих коштів. Де необхідно – на карткові рахунки, де немає можливості - через Укрпошту, але люди кошти отримають, щоб були готові до зимового періоду.

Маломобільні люди і зима

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Вразливість – це не тільки про одноразову виплату коштів. Ми, наприклад, писали про родину з двома дітьми, де одна дівчинка з інвалідністю на колісному кріслі. Вони жили на Троєщині, дівчинка фактично всю зиму не виходила з квартири, бо не працював ліфт майже завжди, дитина живе по графіку, а мама самотужки з колісним кріслом просто не може її тягати туди-назад. Чи передбачається якась підтримка для тих родин, які маломобільні, які мають якісь нюанси? Дам ще один приклад минулої зими. Про лежачого ветерана, який тут у Києві буквально замерзав у своїй квартирі під купою ковдр. У квартирі було 4-7°, коли туди прийшли волонтери. Що ми робимо з цими вразливостями? Потенційно вони і цього року можуть повторитися.

Ця зима багато чому нас навчила. Ми пропрацюємо з нашими міжнародними партнерами. При міністерстві зробимо невеличкий хаб екстреного реагування – Task Force – щоб поєднати тих, хто потребує, з тими, хто може надати таку допомогу.

Попереднього року ми оперували на Троєщині, Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони, але ми тільки вчились поєднувати тих, хто може надати допомогу. Це і World Food Kitchen, і інші організації, які надають допомогу у вигляді гарячого харчування, фудтрак, який ми безпосередньо маємо, “Їжа без кордонів”.

Фото: Зоряна Стельмах World Central Kitchen частує містян в одному з пунктів незламності Києва, лютий 2026 року.

Плануємо встигнути до зими зробити платформу, на якій поєднаємо всіх волонтерів. Усіх, хто може безпосередньо надавати гуманітарну допомогу, з тими, хто безпосередньо потребує таку допомогу. Це перше.

Друге, хочу попросити, щоби люди, які живуть в будинках, повідомляли про тих, хто у них є, соціальним службам, щоб вони стали в наших переліках тими, до кого потрібно прийти. Не всі ці люди є в наших соціальних системах, не всі для нас відомі. Попереднього року ми волонтерськи проходили поверх за поверхом, питали у консьєржів, у сусідів, хто у вашому будинку потребує такої допомоги.

І знаходили людей, які фізично не могли вийти, оскільки мали множинні інвалідності. Ми їх знаходили через те, що сусіди повідомляли, відправляли до них волонтерів, які приносили гаряче харчування, ковдри електричні теплі, і люди мали певний захист.

Робота з волонтерським ком'юніті є одним із елементів в нашому портфоліо. Ми спільно з ними розробили стратегію розвитку волонтерства до 2030 року. Це продукт, який запропонували самі волонтери. Ми його просто імплементували на рівні державної політики. Співпрацюємо також із волонтерами за межами України. Хочемо провести форум, щоб ще раз їх між собою роззнайомити.

Наступним кроком є розробити IT-платформу, де можна буде поєднати всіх волонтерів в рамках єдиної платформи, щоб всі знали, хто де є, у кого які скіли, хто може надати яку допомогу. У певний момент зробити гейміфікацію цього процесу, виставляти бали волонтерам за те, що вони зробили ту чи іншу активність. Так даючи їм можливість навчання, інших речей, залученість більша волонтерів до державної політики.

Фото: caritas.km.ua Волонтери та соціальні працівники прибирають у людей похилого віку

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Тобто наголос на тому, що система не впорається з тою кількістю фахівців, яка є, якщо раптом повториться сценарій минулого року. І команда ваша буде розбудовувати платформу волонтерів.

Соціальна система також вчиться, вона вже проактивно на цьому цьому етапі виявляє людей, які будуть потребувати такої допомоги.

Маломобільні люди навіть в умовах зими, коли слизько, сніг і все решта, не зможуть фізично дійти до пункту обігріву і взяти гаряче харчування. Тобто вони будуть потребувати, щоб до них прийшов соціальний працівник.

Звісно, соціальних працівників на всіх не вистачить, але взаємодія соціального працівника і волонтерських, гуманітарних організацій буде тим, що, зможе нам дати можливість пройти зиму більш комфортно.

Тимчасове житло на випадок критичних сценаріїв

Чи розглядається або пропрацьовується модель якогось соціального, хоча б тимчасового житла, якраз для людей, які маломобільні, якщо будинок повністю на електриці, прорвало всі комунікації, і людина не має куди подітися?

У попередньому році ми вивозили частину людей, які зголосились виїхати, які подавали заявку. Ми їх ідентифікували, вивозили – в першу чергу сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї. Вони їхали на західну Україну, де було комфортніше, ніж в Києві та інших регіонах, щоб перебути певний час, поки тут блекаути і все решта.

Паралельно ми з системою охорони здоров'я домовились, щоб вони приймали людей на певний період в лікарні, а ми оплачували їм послугу за довгостроковий сестринський догляд.

Ми ці всі речі будемо масштабувати. Пропрацьовуємо з колегами і такі можливості.

З нашого досвіду: ми опікувались попередньо всю зиму однією жінкою старшого віку. Вона не хотіла виїжджати з квартири, до неї регулярно приходили волонтери, приносили їжу, інші речі. І вона казала: "Я не буду виїжджати, тому що тоді це все благо отримати не зможу". Ми її тоді, поки не відновилася електроенергія, супроводжували, соціальний догляд був.

Фото: скрин відео міністр соціальної політики Денис Улютін і редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua Ірина Андрейців

Може бути елементарно, що людині треба на роботу, але в неї вдома хтось є лежачий, наприклад, і це теж може бути нюансом для виїзду.

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Це також. Про це потрібно повідомити. Послуга догляду вдома - одна із тих, які ми будемо і хочемо розвивати.

Якщо людині потрібно йти на роботу, а вдома хтось залишається, то і соціальні працівники, і надавачі соціальних послуг можуть надати послугу догляду вдома для осіб, які її дійсно потребують. Ми перейдемо до цього.

Які потреби найбільше зараз є в українців, що ми здатні закрити, а де у нас поки ями? Ми ж дорослі люди, не будемо казати, що в нас все добре, правда?

У нас не може бути все добре. Ворог атакує системи і кожен раз ми, закриваючи певні прогалини, отримуємо нові.

Якщо попереднього року ми знали, що це електроенергія і все решта, і в цьому році підготувались, то до чого ми маємо готуватися в цю зиму? Ці речі пропрацьовуються.

Гуманітарні організації можуть можуть реагувати активніше, але вони також потребують допомоги. Наприклад, “Їжі без кордонів” потрібна певна кількість круп і всього решта. Це те, що ми пропрацювали з партнерами, щоб вони могли забезпечити.

Держава – більш структурований гравець. Ми можемо платити субсидії, можемо заплатити соціальні виплати, якісь допомоги, але речі швидкого гуманітарного реагування все одно будуть на боці наших гуманітарних партнерів.

Враховуючи останні удари росіян по складах, зокрема, де продукти, можливо, ви подумуєте про запаси соціальні продуктів? Круп, консервів, ще чогось. Якщо раптом розіб'ють поруч склади, і люди не зможуть мати доступу до потрібної кількості продуктів на ту кількість населення, яка на території живе.

Ми з зарубіжними партнерами проговорюємо необхідність накопичення запасів не в Україні. Говоримо, щоб вони не зберігали в межах великих складів. І вони це чують.