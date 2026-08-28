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САП та НАБУ завершили розслідування справи щодо корупції під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

Серед підозрюваних - колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та Пенсійного фонду України.

САП та НАБУ завершили розслідування справи щодо корупції під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики
Фото: advokatpost.com

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування у справі щодо 5 осіб, серед яких є колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та Пенсійного фонду України. Їх підозрюють у причетності до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики. 

Як зауважили у САП, ця схема завдала державному бюджету 28,4 млн грн збитків.

 

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Серед підозрюваних:

  • ексзаступник Мінсоцполітики;
  • керівник Департаменту Мінсоцполітики;
  • колишній заступник Голови Держспецзв’язку;
  • власник групи компаній (організатор схеми);
  • його співробітник, колишній Голова Пенсійного фонду України.

Розслідування встановило, що в 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та колишнім Головою Пенсійного фонду України організував схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

 

Спочатку вони зупинили вже розпочатий у Міністерстві проєкт з інформатизації, щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії. Такі дії завдали 63 млн грн збитків. Згодом вони забезпечили проведення тендеру з умовами, які не давали змоги брати участь іншим учасникам, і залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції.

 

У результаті Мінсоцполітики уклало договір із потрібним постачальником, який поставив програмне забезпечення за завищеною ціною, що призвело до збитків на понад 28,4 млн грн.

 

У вересні 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої групи.

Наразі особам повідомили про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Крім цього епізоду, організатор схеми та колишній заступник голови Держспецзв’язку вже є обвинуваченими у справі про заволодіння понад 62 млн грн під час закупівель програмного забезпечення у Держспецзв’язку, яка перебуває на розгляді у ВАКС.

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