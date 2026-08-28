САП та НАБУ завершили розслідування справи щодо корупції під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування у справі щодо 5 осіб, серед яких є колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та Пенсійного фонду України. Їх підозрюють у причетності до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики.

Як зауважили у САП, ця схема завдала державному бюджету 28,4 млн грн збитків.

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Серед підозрюваних:

ексзаступник Мінсоцполітики;

керівник Департаменту Мінсоцполітики;

колишній заступник Голови Держспецзв’язку;

власник групи компаній (організатор схеми);

його співробітник, колишній Голова Пенсійного фонду України.

Розслідування встановило, що в 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та колишнім Головою Пенсійного фонду України організував схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

Спочатку вони зупинили вже розпочатий у Міністерстві проєкт з інформатизації, щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії. Такі дії завдали 63 млн грн збитків. Згодом вони забезпечили проведення тендеру з умовами, які не давали змоги брати участь іншим учасникам, і залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції.

У результаті Мінсоцполітики уклало договір із потрібним постачальником, який поставив програмне забезпечення за завищеною ціною, що призвело до збитків на понад 28,4 млн грн.

У вересні 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої групи.

Наразі особам повідомили про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Крім цього епізоду, організатор схеми та колишній заступник голови Держспецзв’язку вже є обвинуваченими у справі про заволодіння понад 62 млн грн під час закупівель програмного забезпечення у Держспецзв’язку, яка перебуває на розгляді у ВАКС.