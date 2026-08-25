БЕБ повідомило про викриття масштабного конвертаційного центру на Київщині

Для відмивання грошей фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.

Детективи Бюро економічної безпеки та співробітники Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері.

Як розповіли у Бюро економічної безпеки, ділки до протиправної схеми залучили десятки підконтрольних компаній, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи. За даними Кіберполіції, під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки у національній та іноземній валютах, чорнові записи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, транспортні засоби та інші матеріали, що мають доказове значення.

Фото: БЕБ Знайдені під час обшуків докази

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Встановли, що фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через ці компанії вони допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.

Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. Щоб надалі продати товар в Україні або експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції.

У такий спосіб аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.

Частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюють повне коло причетних осіб, підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух та походження коштів.