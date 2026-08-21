Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаПраво

500 тисяч за вплив на Укрзалізницю: ДБР та СБУ затримали посадовця Чорноморського порту

Посадовець разом з посередницею обіцяли "вирішити питання" для приватного підприємця.

500 тисяч за вплив на Укрзалізницю: ДБР та СБУ затримали посадовця Чорноморського порту
Посадовець вимагпав 500 тис. грн за вирішення питання
Фото: СБУ

У Чорноморському морському порту викрили посадовця, який разом із представницею приватної компанії вимагав у підприємця 500 тисяч гривень. За ці гроші вони обіцяли посприяти у вирішенні питання з посадовцями Укрзалізниці. 

Про це повідомило Державне бюро розслідувань та пресслужба СБУ.

За даними слідства, йдеться про заступника начальника Чорноморської філії ДП "Адміністрація морських портів України". До схеми він залучив власницю місцевої приватної компанії, яка виконувала роль посередниці.

Реклама

Приватне підприємство, представник якого звернувся до правоохоронців, мало договір з Укрзалізницею на модернізацію залізничного переїзду та колій, що перебувають на балансі компанії.

Посадовець порту запропонував підприємцю за 500 тисяч гривень забезпечити потрібне рішення. Передачу грошей він організував через свою знайому.

19 серпня правоохоронці затримали посередницю під час отримання всієї суми, а згодом – і посадовця на його робочому місці. Обом фігурантам повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання посередниці
Фото: СБУ
Затримання посередниці

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies