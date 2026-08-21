500 тисяч за вплив на Укрзалізницю: ДБР та СБУ затримали посадовця Чорноморського порту

У Чорноморському морському порту викрили посадовця, який разом із представницею приватної компанії вимагав у підприємця 500 тисяч гривень. За ці гроші вони обіцяли посприяти у вирішенні питання з посадовцями Укрзалізниці.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань та пресслужба СБУ.

За даними слідства, йдеться про заступника начальника Чорноморської філії ДП "Адміністрація морських портів України". До схеми він залучив власницю місцевої приватної компанії, яка виконувала роль посередниці.

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Приватне підприємство, представник якого звернувся до правоохоронців, мало договір з Укрзалізницею на модернізацію залізничного переїзду та колій, що перебувають на балансі компанії.

Посадовець порту запропонував підприємцю за 500 тисяч гривень забезпечити потрібне рішення. Передачу грошей він організував через свою знайому.

19 серпня правоохоронці затримали посередницю під час отримання всієї суми, а згодом – і посадовця на його робочому місці. Обом фігурантам повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.