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В Україні до 15 років тюрми російського агента, який наводив удари РФ по Хмельниччині

Зрадник використовував дрон для коригування російських ударів.

В Україні до 15 років тюрми російського агента, який наводив удари РФ по Хмельниччині
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За доказовою базою кіберфахівців та слідчих Служби безпеки України 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ викрила в лютому 2025 року на коригуванні обстрілів Хмельниччини.

Про це пише СБУ.

За матеріалами справи, наведенням ворожих атак займався завербований ворогом місцевий мобілізований.

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Слідством встановлено, що агент виконував завдання кадрового  співробітника фсб. Для анонімної комунікації з ним зрадник використовував заборонену соцмережу "ВКонтакте" і Телеграм.

За обіцянку "легких" заробітків з РФ агент погодився відстежувати розташування Сил оборони, електропідстанцій та об’єктів Укрзалізниці, по яких рашисти готували свої удари.

Щоб шукати "цілі" для ворога, коригувальник використовував штатні безпілотники, що перебували на озброєнні військової частини, в якій він проходив службу на посаді оператора БпЛА.

Додатково агент придбав квадрокоптер і 4G-камеру, яку встановив навпроти вузлової залізничної станції та налаштував віддалений доступ для російської спецслужби.

У такий спосіб фсб сподівалася в режимі реального часу відстежувати графік та напрямки руху вантажних ешелонів Укрзалізниці.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він підняв у повітря дрон для проведення дорозвідки поблизу українського об’єкта.

Під час обшуків у нього було виявлено авто, з якого він запускав розвідувальні безпілотники і смартфон із доказами роботи на фсб.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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