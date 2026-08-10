В Івано-Франківську лікарку військової поліклініки підозрюють у хабарництві на $5 тисяч

Ідетться про підозру у вимагання хабаря у 25-річного військовослужбовця за "сприяння" в отриманні висновку ВЛК та встановленні групи інвалідності.

В Івано-Франківську лікарці-психіатру військової поліклініки повідомили про підозру в пособництві в одержанні хабаря.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2025 році військовослужбовець після бойових травм проходив лікування у медзакладі, де працювала підозрювана. Йому був необхідний висновок ВЛК про зв’язок захворювання з проходженням військової служби. Слідство зазначає, що медичні підстави для такого висновку були, однак лікарка нібито запевнила чоловіка, що може вплинути на членів ВЛК.

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Спочатку вона вимагала $4 тисячі, а згодом погодилася на $2 тисячі. 6 травня 2026 року військовослужбовець передав кошти, а 25 травня отримав необхідний висновок.

Надалі, за версією слідства, лікарка запропонувала посприяти в оформленні інвалідності через своїх знайомих в експертній команді. Вартість такої «допомоги» вона оцінила ще у $3 тисячі.

28 липня військовослужбовцю встановили II групу інвалідності строком на два роки, після чого він передав лікарці обумовлену суму.

4 серпня за місцем проживання та роботи підозрюваної правоохоронці провели обшуки. Вилучили $18 тисяч та 5 тисяч євро, зокрема $4200 міченими купюрами, які, за даними слідства, були частиною неправомірної вигоди.

Лікарці інкримінують пособництво в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за використання службового становища, вчинене повторно та поєднане з вимаганням — ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді застави.

Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.