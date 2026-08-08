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Суд повернув державі будівлю Жовтневого палацу в Києві, – Офіс генпрокурора

Жовтневий палац входить до переліку об’єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації.

Суд повернув державі будівлю Жовтневого палацу в Києві, – Офіс генпрокурора
Жовтневий палац — Міжнародний центр культури і мистецтв
Фото: mistokiya.com.ua

Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури про повернення у державну власність будівлі Жовтневого палацу – нині Міжнародного центру культури й мистецтв.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Жовтневий палац є пам’яткою культурної спадщини національного значення та одним із найбільших концертних майданчиків України. За даними Фонду державного майна України, орієнтовна вартість комплексу становить близько 1 млрд грн.

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Будівлю звели у 1838–1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті як корпус Київського інституту шляхетних дівчат. У різні роки тут розміщувалися державні установи.

Із будівлею також пов’язані трагічні сторінки української історії. У її стінах працівники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції, зокрема Костя Буревія, Олексу Близька, Григорія Косинку, Тараса та Івана Крушельницьких, Дмитра Фальківського.

У 1979 році Жовтневий палац отримав статус пам’ятки національного значення. Він входить до переліку об’єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації та можуть перебувати виключно у державній власності.

Попри це, Федерація професійних спілок України зареєструвала право власності на будівлю за собою. За даними прокуратури, це створювало ризик її подальшого відчуження.

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.

Суд погодився з доводами прокуратури та ухвалив рішення про повернення пам’ятки у державну власність.

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