​Генштаб ЗСУ: Бортницька станція аерації в Києві не була уражена під час російського обстрілу

Інформація про пошкодження на Бортницькій станції аерації в Києві після масованого обстрілу станом на зараз є фейком.

Таку інформацію озвучив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій на своїй фейсбук-сторінці.

"Інформація про сьогоднішнє нічне ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності. Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз - це фейк. Для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків. Задумайтеся, навіщо хтось пушить вигадані лякалки. Врахуйте, зробіть висновки", - написав Лиховій.

Центр протидії дезінформації закликав довіряти тільки верифікованим джерелам інформації і не поширювати неперевірені дані.