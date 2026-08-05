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​Генштаб ЗСУ: Бортницька станція аерації в Києві не була уражена під час російського обстрілу

Інформація про ураження наразі є фейком.

​Генштаб ЗСУ: Бортницька станція аерації в Києві не була уражена під час російського обстрілу
Бортницька станція аерації
Фото: АК «Київводоканал»

Інформація про пошкодження на Бортницькій станції аерації в Києві після масованого обстрілу станом на зараз є фейком.

Таку інформацію озвучив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій на своїй фейсбук-сторінці.

"Інформація про сьогоднішнє нічне ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності. Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз - це фейк. Для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків. Задумайтеся, навіщо хтось пушить вигадані лякалки. Врахуйте, зробіть висновки", - написав Лиховій.

Центр протидії дезінформації закликав довіряти тільки верифікованим джерелам інформації і не поширювати неперевірені дані.

  • Бортницька станція аерації ПАТ "АК Київводоканал" – єдині очисні споруди стічних вод Києва та прилеглих міст і селищ Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Пухівка, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне). 
  • На станції проходять очистку всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств.
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