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Сибіга про атаку на Київщину: російські удари не мають відпусток, пауз у підтримці України не може бути

Росію потрібно позбавляти можливостей виробляти ці засоби балістичного терору, тому додаткові жорсткі санкції – критичні та невідкладні, заявив очільник МЗС.

Сибіга про атаку на Київщину: російські удари не мають відпусток, пауз у підтримці України не може бути
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Російські удари не мають відпусток, тож не може бути пауз у підтримці України з боку партнерів та тиску на агресора.

Так очільник МЗС Андрій Сибіга прокоментував нічні удари окупантів по Києву та Київській області.

За ніч Росія атакувала Київ та область понад 20 балістичними ракетами, убивши щонайменше 17 і поранивши понад 40 людей.

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“Кожна ракета-перехоплювач має значення. Це інструменти, що рятують життя, і я вкотре закликаю всіх партнерів прискорити ухвалення всіх відповідних рішень”, – зазначив міністр.

Сибіга додав, що Росію потрібно позбавляти можливостей виробляти ці засоби балістичного терору,  тому додаткові жорсткі санкції – критичні та невідкладні.

Наслідки атаки на Київщину, 5 серпня
Фото: ДСНС Київщини
Наслідки атаки на Київщину, 5 серпня

Він також застеріг від будь-якого хибного морального прирівнювання агресора та держави, що захищається. 

“Російські атаки не можуть виправдовуватися нічим, включно з будь-якими діями України. Натомість Україна має повне право завдавати ударів по легітимних військових цілях у Росії у межах самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН”, – наголосив очільник міністерства.

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