Сибіга про атаку на Київщину: російські удари не мають відпусток, пауз у підтримці України не може бути

Російські удари не мають відпусток, тож не може бути пауз у підтримці України з боку партнерів та тиску на агресора.
Так очільник МЗС Андрій Сибіга прокоментував нічні удари окупантів по Києву та Київській області.
За ніч Росія атакувала Київ та область понад 20 балістичними ракетами, убивши щонайменше 17 і поранивши понад 40 людей.
“Кожна ракета-перехоплювач має значення. Це інструменти, що рятують життя, і я вкотре закликаю всіх партнерів прискорити ухвалення всіх відповідних рішень”, – зазначив міністр.
Сибіга додав, що Росію потрібно позбавляти можливостей виробляти ці засоби балістичного терору, тому додаткові жорсткі санкції – критичні та невідкладні.
Він також застеріг від будь-якого хибного морального прирівнювання агресора та держави, що захищається.
“Російські атаки не можуть виправдовуватися нічим, включно з будь-якими діями України. Натомість Україна має повне право завдавати ударів по легітимних військових цілях у Росії у межах самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН”, – наголосив очільник міністерства.
Overnight, Russia attacked Kyiv and the surrounding region with more than two dozen ballistic missiles, killing at least 17 people and injuring more than four dozens.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 5, 2026
Russian strikes take no summer vacation; support for Ukraine and pressure on the aggressor must not pause… pic.twitter.com/GLc0YUgUgG