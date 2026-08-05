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Російська атака зруйнувала сортувальний центр «Нової пошти» в Києві: є загиблі та поранені

Жертвами удару стали 3 людей, ще 8 – поранені

Російська атака зруйнувала сортувальний центр «Нової пошти» в Києві: є загиблі та поранені
Внаслідок удару є загиблі та поранені
Фото: "Нова пошта"

У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої російської атаки був знищений сортувальний центр «Нової пошти» у Києві. Про це компанія повідомила у Facebook.

Російські війська застосували касетні боєприпаси, загинули троє людей. Серед них – двоє водіїв партнера-перевізника та працівник підрядної організації. Ще вісім людей дістали поранення.

«Нова пошта» зазначила, що підтримує постійний зв'язок із родинами загиблих і постраждалих. Компанія обіцяє надати їм необхідну допомогу.

Наразі триває оцінка наслідків атаки. Клієнтам компенсують повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. У компанії повідомили, що зв'яжуться з кожним клієнтом окремо та пояснять порядок відшкодування.

«Попри чергову атаку, «Нова пошта» продовжує працювати по всій Україні. За роки повномасштабної війни ми побудували стійку операційну систему, яка дозволяє забезпечувати безперервність роботи навіть у найскладніших умовах», – йдеться у повідомленні.

Актуальний статус відправлень і трекінг доступні в мобільному застосунку та на офіційному сайті.

  • Основною ціллю атаки в ніч на 5 серпня були складські приміщення цивільних підприємств, повідомив президент Зеленський.
  • Окупанти били по об'єктах, що не дотичні до війни: пивоварній компанії, складах будматеріалів, цивільній логістиці. Станом на 9 годину відомо про 17 жертв і 44 поранених в Києві та області.
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