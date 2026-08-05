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У Київській області люди загинули на залізничній платформі біля атакованих складів

На час атаки рух поїздів був зупинений. 

У Броварському районі пошкоджено залізницю. За оперативною інформацією, є загиблі. Це люди, які були на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів, повідомила Укрзалізниця

Під час атаки рух поїздів і робота станцій була призупинена. Персонал і пасажири були евакуйовані.

«Продовжуємо працювати в особливому режимі в періоди масованих атак і перепрошуємо за можливі збої в графіку», – йдеться у повідомленні. 

Атака 5 серпня

Уночі, незабаром після опівночі, Росія розпочала масовану балістичну атаку на Київ і область. Лунали численні вибухи. Після балістики ворог запустив реактивні дрони.

В Києві загинула людина, щонайменше 26 були поранені. В області жертв 14, найбільше – в Броварському районі.

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