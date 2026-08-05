У ніч на 5 серпня Росія вбила 14 людей в Київській області. Це одна з найтрагічніших атак для регіону, повідомив у Telegram голова ОВА Тимур Ткаченко.

У Броварському районі загинули дев'ятеро людей. В Бучанському – чотири, і ще одна людина вбита в Фастівському.

ДСНС повідомила про 27 поранених.

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«У Броварському районі поранення отримали 12 людей, у Фастівському – троє, ще семеро постраждали у Бучанському районі», – сказав Ткаченко.

Станом на ранок підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох – у Бучанському та одній – у Фастівському районі.

У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у м. Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога. У Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів. У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в с. Чайки. У с. Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.

Укрзалізниця повідомила, в її інфраструктура постраждала в Броварському районі.

«За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів. Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались. Продовжуємо працювати в особливому режимі в періоди масованих атак і перепрошуємо за можливі збої в графіку», – йдеться у повідомленні.

Після опівночі Росія розпочала масовану балістичну атаку на Київ і область, потім додала реактивні дрони. Лунали вибухи в різних районах. В Києві постраждали 24 людини, одна вбита.