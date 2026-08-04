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На Львівщині створять великий науковий центр на базі Донецького НТУ

Проєкт передбачає облаштування сучасних лабораторій та будівництво житла для понад 500 науковців та їх сімей.

На Львівщині створять великий науковий центр на базі Донецького НТУ
Візуалізація
Фото: Максим Козицький/Facebook

На Львівщині планують створити великий науковий парк, центром якого стане Донецький національний технічний університет.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Через повномасштабну війну з Росією, університет переїхав з Донеччини та продовжує розвиватися у Львівській області.

На базі закладу хочуть створити сучасний Науковий парк.

"Тут навчатимуться студенти, працюватимуть дослідники, розроблятимуть технології та допомагатимуть перетворювати наукові ідеї на виробництва й інноваційні бізнеси", - розповів Козицький.

Проєкт передбачає облаштування сучасних лабораторій, просторів для компаній, дослідницьких центрів та будівництво житла для понад 500 науковців і членів їхніх сімей.

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