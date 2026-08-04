На Львівщині створять великий науковий центр на базі Донецького НТУ

Проєкт передбачає облаштування сучасних лабораторій та будівництво житла для понад 500 науковців та їх сімей.

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На Львівщині планують створити великий науковий парк, центром якого стане Донецький національний технічний університет.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Через повномасштабну війну з Росією, університет переїхав з Донеччини та продовжує розвиватися у Львівській області.

На базі закладу хочуть створити сучасний Науковий парк.

"Тут навчатимуться студенти, працюватимуть дослідники, розроблятимуть технології та допомагатимуть перетворювати наукові ідеї на виробництва й інноваційні бізнеси", - розповів Козицький.

Проєкт передбачає облаштування сучасних лабораторій, просторів для компаній, дослідницьких центрів та будівництво житла для понад 500 науковців і членів їхніх сімей.