На Львівщині у будівлі ТЦК знайшли мертвим військовослужбовця

Сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська виявили військовослужбовця без ознак життя.
Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.
Правоохоронці проводять слідчі дії на місці події.
Попередня кваліфікація справи – самогубство. Обставини загибелі з'ясовуються.
Начальник Львівського обласного ТЦК та СП видав наказ про призначення службового розслідування. Перевірку проводить спеціальна комісія.
- Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію "Чесний призов". Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.