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На Львівщині у будівлі ТЦК знайшли мертвим військовослужбовця

Попередня кваліфікація справи – самогубство.

На Львівщині у будівлі ТЦК знайшли мертвим військовослужбовця
Фото: tvoemisto.tv

Сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська виявили військовослужбовця без ознак життя.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Правоохоронці проводять слідчі дії на місці події. 

Попередня кваліфікація справи – самогубство. Обставини загибелі з'ясовуються.

Начальник Львівського обласного ТЦК та СП видав наказ про призначення службового розслідування. Перевірку проводить спеціальна комісія.

  • Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію "Чесний призов". Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.
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