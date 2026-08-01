На Львівщині у будівлі ТЦК знайшли мертвим військовослужбовця

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська виявили військовослужбовця без ознак життя.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Правоохоронці проводять слідчі дії на місці події.

Попередня кваліфікація справи – самогубство. Обставини загибелі з'ясовуються.

Начальник Львівського обласного ТЦК та СП видав наказ про призначення службового розслідування. Перевірку проводить спеціальна комісія.