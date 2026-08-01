Унаслідок російських атак на складські приміщення у Броварах Київської області загинула людина.
Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.
Ще троє отримали поранення. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Унаслідок атаки також пошкоджено 12 автомобілів.
Оновлено. У Київській обласній прокуратурі повідомили, що унаслідок удару по території маркетплейсу загинув 61-річний чоловік.
Ще шестеро людей отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані з множинними травмами, решта після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.
Удар ворожого реактивного безпілотного літального апарата стався близько 11:28.
Також пошкоджено 13 автомобілів.
На місці продовжують працювати всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару та фіксація завданих руйнувань.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок удару виникла пожежа, яка охопила понад 20 тисяч квадратних метрів логістичного центру.
- У Києві через комбіновану ракетну атаку загинули 9 людей, 30 постраждали.