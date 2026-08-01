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Унаслідок російських атак на складські приміщення у Броварах Київської області загинула людина.

Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Ще троє отримали поранення. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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Унаслідок атаки також пошкоджено 12 автомобілів.

Оновлено. У Київській обласній прокуратурі повідомили, що унаслідок удару по території маркетплейсу загинув 61-річний чоловік.

Ще шестеро людей отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані з множинними травмами, решта після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Удар ворожого реактивного безпілотного літального апарата стався близько 11:28.

Також пошкоджено 13 автомобілів.

На місці продовжують працювати всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару та фіксація завданих руйнувань.

Наслідки обстрілу росіянами Броварського району