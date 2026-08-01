У Бучанському районі внаслідок атак окупантів постраждали три людини

У Бучанському районі Київської області внаслідок російського удару постраждали троє людей.
Про це повідомили у ДСНС.
Триває ліквідація пожежі на одному з промислових об’єктів.
До робіт залучені пожежно-рятувальні підрозділи та спеціальна роботизована техніка.
Раніше повідомлялося, що рятувальники локалізували пожежу на цивільному об'єкті у Вишневому Київської області, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ.
Попередньо було відомо, що у Бучанському районі постраждали двоє людей. Жінка 1981 року народження зазнала різаних ран голови та стопи. Їй надали допомогу у медичному закладі та призначили подальше амбулаторне лікування.
Чоловік 2005 року народження з різаною раною спини не потребував госпіталізації, його оглянули на місці.
Унаслідок удару по території маркетплейсу у Броварах на Київщині загинув 61-річний чоловік. Ще шестеро людей отримали поранення. Унаслідок удару виникла пожежа, яка охопила понад 20 тисяч квадратних метрів логістичного центру.
У Києві через комбіновану ракетну атаку загинули 9 людей, 30 постраждали.