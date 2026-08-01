У Бучанському районі внаслідок атак окупантів постраждали три людини

Триває ліквідація пожежі на одному з промислових об’єктів.

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Триває ліквідація пожежі

У Бучанському районі Київської області внаслідок російського удару постраждали троє людей.

Про це повідомили у ДСНС.

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Триває ліквідація пожежі на одному з промислових об’єктів.

До робіт залучені пожежно-рятувальні підрозділи та спеціальна роботизована техніка.

Раніше повідомлялося, що рятувальники локалізували пожежу на цивільному об'єкті у Вишневому Київської області, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ.

Попередньо було відомо, що у Бучанському районі постраждали двоє людей. Жінка 1981 року народження зазнала різаних ран голови та стопи. Їй надали допомогу у медичному закладі та призначили подальше амбулаторне лікування.

Чоловік 2005 року народження з різаною раною спини не потребував госпіталізації, його оглянули на місці.

Унаслідок удару по території маркетплейсу у Броварах на Київщині загинув 61-річний чоловік. Ще шестеро людей отримали поранення. Унаслідок удару виникла пожежа, яка охопила понад 20 тисяч квадратних метрів логістичного центру.

У Києві через комбіновану ракетну атаку загинули 9 людей, 30 постраждали.